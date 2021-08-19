Зірка UFC Аріанні Селеста потішила підписників пишними формами

19 серпня 2021 , 04:37
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Джерело:

інстаграм Аріанні Селести

Цього разу під нашим прицілом сексуальна зірка UFC Аріанні Селеста. 35-річна octagon-girl вкотре потішила своїх підписників еротичним фото. На ньому красуня позує у купальнику, який виграшно підкреслює її пишний бюст. Насолоджуйся гарячим фото на Men 24!

Слідкувати за Аріанною Селестою – суцільне задоволення. Сексуальна модель та зірка UFC регулярно викладає спокусливі кадри, які розбурхують мережу. Не зрадила традиції вона й цього разу, знявшись у купальнику. Гарантуємо, що це фото тобі сподобається!

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Не дивно, що кадр зібрав тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Світова красуня";
  • "Справжня королева";
  • "Прекрасне фото";
  • "Захопливі вигини";
  • "Ти бездоганна";
  • "Красива як завжди";
  • "Вау, яка ж ти мила";
  • "Чому ти настільки гаряча?";
  • "Щодня ти стаєш усе красивішою".


Аріанні Селеста знялася у провокативному купальнику / Фото з інстаграму Селести

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Нам теж шалено подобається Аріанні Селеста. Тож немає нічого дивного в тому, що ми закликаємо тебе підписатися на неї. На сторінці зірки UFC ти знайдеш ще багато гаряченького!

Автор: Назарій Лазур