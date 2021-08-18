Крихітне бікіні Дуа Ліпи ледве прикриває її груди. Тож не дивно, що за лічені години серія фото зібрала понад мільйон лайків, і це число невпинно росте.

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Сміливий образ співачки шалено сподобався її підписникам. Про це свідчить дуже багато коментарів, які їй залишили під постом. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Найгарячіша, наймиліша та найкраща";
  • "Літня фея";
  • "Вау, надзвичайно";
  • "Це бікіні стане культовим";
  • "Моя крихітка";
  • "Справжня королева";
  • "Дівчинко, яка ж ти красива";
  • "Я люблю тебе".

Дуа Ліпа знялася у бікіні
Дуа Ліпа знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Гарячі фото Дуа Ліпи розбурхали мережу
Гарячі фото Дуа Ліпи не на жарт розбурхали мережу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Крихітне бікіні ледве прикрило груди Дуа Ліпи
Крихітне бікіні ледве прикрило груди Дуа Ліпи / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Разом з Дуа Ліпою відпочивали її подруги
Разом зі співачкою перед камерою позували її подруги / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Підпишися на співачку Дуа Ліпу
Підпишися на співачку Дуа Ліпу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

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Дуа Ліпа однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо підписатися на сексуальну співачку. Підозрюємо, що попереду на нас очікує ще дуже багато гарячих фото зірки.