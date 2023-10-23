Багато знаменитостей знаходять в OnlyFans можливість заробити гроші на цікавості своїх підписників, які хочуть побачити їх у менш скромних моментах, ніж, наприклад, під час публічних виступів.

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Саме про таких ми сьогодні розповімо. До твоєї уваги 5 спокусливих зірок, які мають OnlyFans, але ти про це міг навіть не підозрювати. Гарантуємо, ти будеш вражений!

Іггі Азалія

Акаунт: IggyAzalea

IggyAzalea Кількість підписників: понад 237 тисяч

понад 237 тисяч Вартість підписки: $25 на місяць

Відома реп-виконавиця австралійського походження оголосила в січні цього року, що приєднається до OnlyFans в рамках свого проєкту Hotter Than Hell. У нього вона хоче включити нецензуровані фотографії, які вона не могла показати на інших платформах через дозволи і правила, наприклад, в інстаграм, який все ще забороняє показувати певні частини тіла.

Коко Остін

Акаунт: coco

coco Кількість підписників: понад 30 тисяч

понад 30 тисяч Вартість підписки: $19.99 на місяць

Акторка, модель і танцівниця має акаунт OnlyFans, де, як вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, вона ділиться тим, що не може робити публічно в інших просторах. Однак вона чітко дала зрозуміти, що її контент не схожий на будь-який інший порносайт, не даючи своїм шанувальникам того, що вони хочуть бачити.

Деніз Річардс

Акаунт: deniserichards

deniserichards Кількість підписників: понад 242 тисячі

понад 242 тисячі Вартість підписки: $25 на місяць

Пам'ятаєш прекрасну актрису, яка з'явилася в серіалі "ДРУЗІ" в ролі кузини Росса, або, можливо, як одна із зірок "Справжніх домогосподарок з Беверлі-Хіллз"? Деніз Річардс, яка також була дівчиною Бонда, має велику кар'єру актриси, а також моделі OnlyFans.

Самі Шин

Акаунт: samisheen

samisheen Кількість підписників: понад 78 тисяч

понад 78 тисяч Вартість підписки: $19 на місяць

Тим часом дочка Деніз Річардс і Чарлі Шина Самі Шин також вирішила приєднатися до OnlyFans, щойно їй виповнилося 18 років. Безсумнівно, що в подібному контенті є будь-який смак і вподобання, і поки є згода і законність, чому б цим не скористатися?

Кармен Електра

Акаунт: carmenelectra

carmenelectra Кількість підписників: понад 367 тисяч

понад 367 тисяч Вартість підписки: оплата за публікацію

Знаменита Кармен Електра, ікона чуттєвості для цілого покоління, включаючи роль у відомому серіалі "Рятувальники Малібу", тепер на OnlyFans, де вона продовжує розкривати і досліджувати свою красу, щоб її шанувальники не сумували за нею. Вона, як і деякі інші артисти, на чиїй творчості виросли мільйони людей по всьому світу, змогли завдяки цій платформі відновити власну популярність.

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Досить несподівано бачити, що ці зірки мають свої акаунти на OnlyFans. Найбільш винахідливою у цьому плані виявилася Кармен Електра, котра дає доступ до кожного свого посту за додаткову плату.