Джефф Кавальєр, тренер і засновник Athlean-X, часто ділиться порадами, які допоможуть прокачати своє тіло. У недавньому ролику він називає 3 речі, які необхідні кожному, щоб бути у формі. Зауважимо, що дві з них мають бути у пріоритеті ще до того, як ти набереш вагу!

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1. Правильне ставлення

Коли ви розумієте, що це більше, ніж просто мати добрий вигляд, коли ви зрозумієте, що ваше здоров'я, ваша тривалість життя, ваше самопочуття щодня, все це залежить від вашого рівня фізичної підготовки. Лише тоді ви можете почати дбати про свою форму,

– наголошує він.

Тож, якщо ти дійсно готовий і хочеш щось змінювати у своєму житті – ти на правильному шляху. Це мотивуватиме тебе та надихатиме працювати навіть тоді, коли немає ані бажання, ані сил.



У тебе має бути правильний підхід до тренувань / Фото Boxed Water Is Better

2. Чітка відправна точка

Чим довше у своєму житті ти не тренувався і не займався фізичними вправами, тим важче це буде робити. Та й часу на роботу над власним тілом тобі знадобиться більше, щоб побачити омріяні результати. Але це не означає, що ти повинен зневірятися. Тобі просто потрібно бути реалістичним щодо рівня фізичної підготовки, з якого ти починаєш.

Я думаю, що коли ми вирішуємо, що хочемо внести зміни, іноді ми прагнемо, можливо, надто багато. "Скеля" – це максимізація того, що ви, можливо, захочете зробити... Якщо ви починаєте у віці від 40 до 50 років, і ви ніколи раніше не тренувалися та не підіймали важкості, ви ніколи не виглядатимете, як "Скеля",

– підкреслює тренер.

Далі він пропонує сфотографувати свою поточну статуру. Вона буде орієнтиром, а також мотивуватиме тебе під час роботи над своїм тілом!



Ти повинен бути реалістом щодо рівня фізичної підготовки / Фото Anastase Maragos

3. Послідовність

Якщо ти при приходиш у зал, коли мусиш, і тренуєшся, і робиш правильні речі з точки зору того, що ти кладеш до рота, якщо ти достатньо відпочиваєш... Усе це працюватиме. Головне – бути послідовним,

– каже він.

Тренер підкреслює, що у тебе має бути правильне ставлення до роботи над власним тілом. Ти повинен чітко усвідомлювати відправну точку, а також знати, куди ти прямуєш та чого бажаєш досягнути.

Послідовність у всьому, на думку Джеффа Кавальєра, – один з важливих ключів до успіху. Вона й дозволить тобі досягнути бажаних результатів, якщо в якийсь момент у тебе зникатиме мотивація або натхнення працювати над своїм тілом.

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Якщо ти хочеш досягнути успіху у роботі над собою, то недостатньо просто купити абонемент до спортзалу. Важливо відповідально підійти до процесу, розуміти, з чого ти почав і куди прагнеш дійти. Розпочни вже сьогодні, щоб стати кращою версією себе вчорашнього!

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