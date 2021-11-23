Зірковий тренер назвав дієту, яка допомогає ефективно схуднути

Особистий тренер Магнус Лігдбек працював із зірками деяких із найвідоміших фільмів Голлівуду. Він допоміг Бену Аффлеку прийти у бойову форму перед зніманнями "Бетмена", а Галь Гадот – перевтілитися на Диво-жінку. І цей список можна продовжувати до нескінченності. Тож не дивно, що у його арсеналі є ефективний план для схуднення.

Лігдбек часто ділиться думками про тренування та плани дієти цих акторів на своєму каналі. А у своєму останньому відео він розповідає, як ефективно схуднути.

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Тренер поділився дієтою для схуднення

Традиційно усе починається зі сніданку. Він складається з омлету з трьох яєць і помідорів, сиру, зелені та соусу песто. Приблизно через 3 – 4 години він їсть вдруге. Це протеїновий коктейль з 40 грамами порошку сироваткового протеїну.

Вам не обов'язково приймати протеїнові порошки, якщо ви цього не хочете. Для мене це дуже просто, тому що я працюю над м'язами. Так я знаю, що отримую свої 40 грамів білка без жирів і вуглеводів,

– каже він.

На обід у нього зелений салат з копченим лососем, селерою, морквою, болгарським перцем, огірком, авокадо та фундуком. Лосось (поряд з авокадо та горіхами) – не лише джерело білка. Він ще й служить паливом у вигляді корисних жирів. Після цього прийому на Лігдбека чекає йогурт з волоськими горіхами та корицею. Це, на думку тренера, корисний перекус.



У твоєму раціоні мають бути корисні жири, білки та вуглеводи / Фото Louis Hansel

Вечеря тренера складається зі стейків на грилі, броколі, мікрогріну та батату. Лігбек додає, що тобі не потрібно їсти червоне м'ясо, щоб отримати білок. Курка, риба та тофу – також гарні джерела цього елемента.

Як ви розумієте, я не обмежую себе у добрій їжі. Кожен може їсти хорошу їжу та втрачати жир,

– підкреслює він.

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Магнус Лігдбек на власному прикладі нагадує: ми те, що ми їмо. Тож варто відмовитися від оброблених продуктів, віддавши перевагу корисним джерелам білків, жирів і вуглеводів. Єдине, на чому не зробив акцент тренер, – робота над власним тілом. Ефективне схуднення залежить не лише від корисної їжі, а й від достатньої фізичної активності та здорового сну.