Злата Огнєвіч зазіхнула на славу Моніки Беллуччі у спокусливому образі: гарячі фото

Сексуальна співачка Злата Огнєвіч вкотре потішила своїх підписниками гарячими фото. Цього разу головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" знялася у мереживній сукні, одягненій поверх комбінації. Цей образ шалено сподобався не лише нам, а й підписникам красуні. Тож гайда насолоджуватися порцією спокуси від Злати Огнєвіч на Men 24!

Від чарівної Злати Огнєвіч просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що за лічені години вона отримала безліч лайків і коментарів від підписників.

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"У кожній з нас є щось від Малени", – написала вона під постом, натякаючи на героїню Моніки Беллуччі в однойменному фільмі.

Традиційно залишаємо тобі найкращі коментарі від підписників Злати Огнєвіч. А також агітуємо залишити також свій.

"Тільки хотів написати про Беллуччі";

"Найкращі фото. Тобі личить цей образ";

"Це фантастика. Я слів зараз не підберу, наскільки це красиво";

"Брюнеткою ви просто неймовірно яскрава";

"Приголомшлива";

"Пристрасна Кармен";

"Гаряча штучка";

"Скільки ж у вас тузів у рукаві?".

Злата Огнєвіч викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на співачку. Гарантуємо, що попереду ще багато гарячого від сексуальної української співачки!

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