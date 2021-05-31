30-річна співачка Юлія Саніна доволі рідко публікує світлини, на яких її можна побачити у сміливих і доволі відвертих образах. Тому останній її пост здійняв справжню бурю емоцій серед підписників красуні. Гайда разом насолоджуватися гарячим фото фронтвумен The Hardkiss.

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На новому фото Юлія Саніна позує у прозорому топі, який виграшно підкреслює чорний ліф. Підписники зірки зізнаються, що вже засумували за такими образами співачки. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами та коментарями:

"Скучала за такими образами";

"Класний образ";

"Юля, ви – ікона";

"Яка ж ти крута";

"Неможливо відірвати погляд. Неперевершена";

"Так на Меган Фокс схожа";

"Шикарна";

"Дуже гармонічно виглядаєте";

"Ух, красуня. Жінка-вамп";

"Неймовірна".

Ми теж у захваті від цього стильного образу Юлії Саніної. Тож з радістю частіше б бачили такі її фото. Можливо, якщо цей кадр набере якомога більше лайків, то й фронтвумен The Hardkiss викладатиме подібні публікації частіше. Загалом же ми рекомендуємо ще й підписатися на неї. Юлія Саніна однозначно заслужила, щоб ти долучився до армії її шанувальників.

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