30-річна співачка Юлія Саніна доволі рідко публікує світлини, на яких її можна побачити у сміливих і доволі відвертих образах. Тому останній її пост здійняв справжню бурю емоцій серед підписників красуні. Гайда разом насолоджуватися гарячим фото фронтвумен The Hardkiss.
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На новому фото Юлія Саніна позує у прозорому топі, який виграшно підкреслює чорний ліф. Підписники зірки зізнаються, що вже засумували за такими образами співачки. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами та коментарями:
- "Скучала за такими образами";
- "Класний образ";
- "Юля, ви – ікона";
- "Яка ж ти крута";
- "Неможливо відірвати погляд. Неперевершена";
- "Так на Меган Фокс схожа";
- "Шикарна";
- "Дуже гармонічно виглядаєте";
- "Ух, красуня. Жінка-вамп";
- "Неймовірна".
Ми теж у захваті від цього стильного образу Юлії Саніної. Тож з радістю частіше б бачили такі її фото. Можливо, якщо цей кадр набере якомога більше лайків, то й фронтвумен The Hardkiss викладатиме подібні публікації частіше. Загалом же ми рекомендуємо ще й підписатися на неї. Юлія Саніна однозначно заслужила, щоб ти долучився до армії її шанувальників.
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