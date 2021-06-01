Злата Огневич посягнула на славу Моники Беллуччи в соблазнительном образе: горячие фото

Сексуальная певица Злата Огневич в очередной раз порадовала своих подписчиков горячими фото. На этот раз главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" снялась в кружевном платье, одетом поверх комбинации. Этот образ безумно понравился не только нам, но и подписчикам красавицы. Поэтому айда наслаждаться порцией соблазна от Златы Огневич на Men 24!
От волшебной Златы Огневич просто невозможно оторвать взгляда. Неудивительно, что за считанные часы она получила множество лайков и комментариев от подписчиков.
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"В каждой из нас есть что-то от Малены", – написала она под постом, намекая на героиню Моники Беллуччи в одноименном фильме.
Традиционно оставляем тебе лучшие комментарии от подписчиков Златы Огневич. А также агитируем оставить тоже свой.
- "Только что хотел написать о Беллуччи";
- "Лучшие фотографии. Тебе идет этот образ";
- "Это фантастика. Я слов сейчас не подберу, насколько это красиво";
- "Брюнеткой вы просто невероятно яркая";
- "Потрясающая";
- "Пристрастная Кармен";
- "Горячая штучка";
- "Сколько же у вас тузов в рукаве?".
Злата Огневич вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на певицу. Гарантируем, что впереди еще много горячего от сексуальной украинской певицы!
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