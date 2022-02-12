Знадобляться лише гантелі: круті вправи, які допоможуть накачати сталевий прес
Джерело:ютуб-канал "Запитай тренера!"
Ми продовжуємо шукати на теренах інтернету вправи, які допоможуть тобі стати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу розповімо тобі, як за допомогою гантель накачати сталевий прес.
Комплексом вправ поділився тренер з каналу "Запитай тренера!". Їхня особливість полягає в тому, що ти нарешті знайдеш застосування гантелям, які припадають пилом десь у кутку. Гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!
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Як накачати прес – тренування з гантелями
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
1. Повороти з гантелею
- Задача: виконай 3 підходи по 30 – 50 повторень
Це статодинамічна вправа з акцентом на бічні м'язи преса. Тренер зауважив, що це складніша версія поворотів з медболом.
2. Джеб з гантелею
Задача: виконай 3 підходи по 30 – 50 повторень
А ось це статодинамічна вправа з додатковою вагою У ній акцент робиться на дельтоподібні м'язи та статичні навантаження на прямі м'язи живота.
3. Бічні скручування
Задача: виконай 3 підходи по 20 – 30 повторень
Ця ж вправа теж статодинамічна, але з навантаженням на косі та прямі м'язи живота.
Ми рекомендуємо виконувати ці вправи як суперсет з мінімальним відпочинком між колами або ж додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Який би варіант ти не обрав, м'язи преса будуть тобі вдячні за це.
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Спробуй виконувати ці вправи для роботи над своїм пресом. Якщо ж у тебе вдома є ще й медбол, то можеш взяти на озброєння ще й цей комплекс і чергувати їх. Ставай щодня кращою версією себе вчорашнього!
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Текст публікації "Запитай тренера!"
Ловіть другу порцію із трьох незвичайних вправ для м'язів преса!
1. Повороти з гантелею – статодинамічна вправа з акцентом на бічні м'язи преса! Складніша версія поворотів з медболом.
2. Джеб з гантелею – статодинамічна вправа з додатковою вагою, з акцентом на дельтоподібні м'язи, та статичним навантаженням на прямі м'язи живота!
3. Бічні скручування – статодинамічна вправа з навантаженням на косі та прямі м'язи преса!