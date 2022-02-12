Понадобятся только гантели: крутые упражнения, которые помогут накачать стальной пресс
Источник:ютьюб-канал "Спроси тренера!"
Мы продолжаем искать в интернете упражнения, которые помогут тебе стать лучшей версией себя вчерашнего. На этот раз расскажем тебе, как с помощью гантелей накачать стальной пресс.
Комплексом упражнений поделился тренер с канала "Спроси тренера!". Их особенность состоит в том, что ты наконец-то найдешь применение гантелям, пылящимся где-то в углу. Айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!
Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водкеНапоминаем о важности разогрева перед любой тренировкой. Это позволит не только быстрее нарастить мышечную массу, но и избежать травматизма. Последний, напомним, может поставить на паузу работу над телом твоей мечты!
Как накачать пресс – тренировка с гантелями
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
1. Повороты с гантелями
- Задача: выполни 3 подхода по 30 – 50 повторений
Это статодинамическое упражнение с упором на боковые мускулы пресса. Тренер отметил, что это более сложная версия поворотов с медболом.
2. Джеб с гантелями
Задача: выполни 3 подхода по 30 – 50 повторений
А вот это статодинамическое упражнение с дополнительным весом. В нем акцент делается на дельтовидные мышцы и статические нагрузки на прямые мышцы живота.
3. Боковые скручивания
Задача: выполни 3 подхода по 20 – 30 повторений
Это упражнение тоже статодинамическое, но с нагрузкой на косые и прямые мышцы живота.
Мы рекомендуем выполнять эти упражнения как суперсет с минимальным отдыхом между кругами или добавить их в свою привычную тренировочную рутину. Какой бы вариант ты ни выбрал, мускулы пресса будут тебе благодарны за это.
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Попробуй исполнять эти упражнения для работы над своим прессом. Если у тебя дома есть еще и медбол, то можешь взять на вооружение еще и этот комплекс и чередовать их. Становись каждый день лучшей версией себя вчерашнего!
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Текст публикации "Спроси тренера!"
Ловите вторую порцию из трех необычных упражнений для мышц пресса!
1. Повороты с гантелями – статодинамическое упражнение с акцентом на боковые мышцы пресса! Более сложная версия поворотов с медболом.
2. Джеб с гантелями – статодинамическое упражнение с дополнительным весом, с акцентом на дельтовидные мышцы, и статической нагрузкой на прямые мышцы живота!
3. Боковые скручивания – статодинамическое упражнение с нагрузкой на косые и прямые мышцы пресса!