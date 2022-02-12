Понадобятся только гантели: крутые упражнения, которые помогут накачать стальной пресс

Мы продолжаем искать в интернете упражнения, которые помогут тебе стать лучшей версией себя вчерашнего. На этот раз расскажем тебе, как с помощью гантелей накачать стальной пресс.

Комплексом упражнений поделился тренер с канала "Спроси тренера!". Их особенность состоит в том, что ты наконец-то найдешь применение гантелям, пылящимся где-то в углу. Айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Как накачать пресс – тренировка с гантелями

Напоминаем оЭто позволит не только быстрее нарастить мышечную массу, но и избежать травматизма. Последний, напомним, может поставить на паузу работу над телом твоей мечты!

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

1. Повороты с гантелями

Задача: выполни 3 подхода по 30 – 50 повторений

Это статодинамическое упражнение с упором на боковые мускулы пресса. Тренер отметил, что это более сложная версия поворотов с медболом.

2. Джеб с гантелями

Задача: выполни 3 подхода по 30 – 50 повторений

А вот это статодинамическое упражнение с дополнительным весом. В нем акцент делается на дельтовидные мышцы и статические нагрузки на прямые мышцы живота.

3. Боковые скручивания

Задача: выполни 3 подхода по 20 – 30 повторений

Это упражнение тоже статодинамическое, но с нагрузкой на косые и прямые мышцы живота.

Мы рекомендуем выполнять эти упражнения как суперсет с минимальным отдыхом между кругами или добавить их в свою привычную тренировочную рутину. Какой бы вариант ты ни выбрал, мускулы пресса будут тебе благодарны за это.

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Попробуй исполнять эти упражнения для работы над своим прессом. Если у тебя дома есть еще и медбол, то можешь взять на вооружение еще и этот комплекс и чередовать их. Становись каждый день лучшей версией себя вчерашнего!

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Текст публикации "Спроси тренера!"

Ловите вторую порцию из трех необычных упражнений для мышц пресса!

1. Повороты с гантелями – статодинамическое упражнение с акцентом на боковые мышцы пресса! Более сложная версия поворотов с медболом.

2. Джеб с гантелями – статодинамическое упражнение с дополнительным весом, с акцентом на дельтовидные мышцы, и статической нагрузкой на прямые мышцы живота!

3. Боковые скручивания – статодинамическое упражнение с нагрузкой на косые и прямые мышцы пресса!