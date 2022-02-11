На своєму інстаграмі Кріс Гемсворт виклав коротенький ролик. У ньому він показав, як можна неабияк попрацювати над своїм тілом за допомогою медбола. Гайда будувати тіло своєї мрії на Men 24!

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Як накачати тіло з допомогою медбола

Нагадуємо про те, що тобі необхідно спочатку розігрітися. Це дозволить тобі не лише ефективніше нарощувати м'язи, а й мати більше натхнення для роботи над своїм тілом.

5 кидків медбола з лівого боку

5 кидків медбола з правого боку

5 кидків медбола вниз

5 присідань з медболом

5 відтискань з медболом з кожної сторони

5 підйомів медбола над головою лежачи

5 російських скручувань з медболом

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Кріс Гемсворт рекомендує виконувати 4 раунди цих вправ. Між кожним колом слід робити по 2 хвилини відпочинку. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів.

Для початку рекомендуємо використовувати відносно легкий медбол на 3 або 4 кілограми. Щойно ти відчуєш, що тобі потрібно додати трохи складності – візьми на озброєння важчий м'яч. Також ти можеш додати кілька повторень, якщо тобі буде і цього недостатньо.

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Нагадаємо, що у тренуваннях з медболом важливою є інтенсивність, а не навантаження. Тож гайда працювати над власним тілом. Гарантуємо, результат тобі сподобається!

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Текст публікації Кріса Гемсворта

Чудове тренування для всього тіла, яке допоможе створити вибухову силу та потужність.

Удар праворуч x5

Удар ліворуч x5

Кидки вниз x5

Передні присідання x5

Відтискання по 5 разів у кожну сторону

Підйоми медбола над головою х5

Російський твіст х5 в кожну сторону

Відпочиньте 2 хвилини та повторіть 4 рази.