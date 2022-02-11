На своєму інстаграмі Кріс Гемсворт виклав коротенький ролик. У ньому він показав, як можна неабияк попрацювати над своїм тілом за допомогою медбола. Гайда будувати тіло своєї мрії на Men 24!
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Як накачати тіло з допомогою медбола
Нагадуємо про те, що тобі необхідно спочатку розігрітися. Це дозволить тобі не лише ефективніше нарощувати м'язи, а й мати більше натхнення для роботи над своїм тілом.
- 5 кидків медбола з лівого боку
- 5 кидків медбола з правого боку
- 5 кидків медбола вниз
- 5 присідань з медболом
- 5 відтискань з медболом з кожної сторони
- 5 підйомів медбола над головою лежачи
- 5 російських скручувань з медболом
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:
Кріс Гемсворт рекомендує виконувати 4 раунди цих вправ. Між кожним колом слід робити по 2 хвилини відпочинку. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів.
Для початку рекомендуємо використовувати відносно легкий медбол на 3 або 4 кілограми. Щойно ти відчуєш, що тобі потрібно додати трохи складності – візьми на озброєння важчий м'яч. Також ти можеш додати кілька повторень, якщо тобі буде і цього недостатньо.
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Нагадаємо, що у тренуваннях з медболом важливою є інтенсивність, а не навантаження. Тож гайда працювати над власним тілом. Гарантуємо, результат тобі сподобається!
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Текст публікації Кріса Гемсворта
Чудове тренування для всього тіла, яке допоможе створити вибухову силу та потужність.
Удар праворуч x5
Удар ліворуч x5
Кидки вниз x5
Передні присідання x5
Відтискання по 5 разів у кожну сторону
Підйоми медбола над головою х5
Російський твіст х5 в кожну сторону
Відпочиньте 2 хвилини та повторіть 4 рази.