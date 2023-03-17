Гороскоп для поціновувачів барної культури: перевір, який алкогольний напій саме для тебе

Твій знак Зодіаку може багато про тебе розповісти. Про манеру спілкуватися, будувати стосунки та кар'єру. Ми ж приділимо увагу барній культурі. Дізнайся, який напій підходить тобі найбільше.

Men 24 спільно з брендом Nemiroff, представленим у понад 80 країнах світу, пропонуємо дізнатися про себе щось нове. Або ж пересвідчитися, що твій смак тебе не підводив ніколи. Дізнайся, який напій ідеально підходить для тебе за знаком Зодіаку.

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Водолій

Ром на підйомі у світі міцних напоїв, і ти теж. Оскільки світ цінує прогресивні, оригінальні цінності, твій підхід з часом будуть цінуватися все більше і більше. А найголовніше, що ти і ром також любите трохи повеселитися.



Водоліям найбільше пасує ром / Фото freepil.diller

Риби

Бренді часто неправильно розуміють, і тобі це, безсумнівно, знайомо. Ти чуттєвий, мудрий і співчутливий. Це означає, що людям просто потрібно познайомитися з тобою ближче, перш ніж вони будуть захоплені всією твоєю багатогранністю і романтичним підходом до життя.

Овен

Немає нікого більш чесного і пристрасного, ніж Овен, як і класичний житній віскі. Використовуй цей мужній напій, щоб залишатися оптимістом. Твої природні лідерські якості стануть тобі у пригоді, тож будь, як житній віскі, і залишайся впевненими у собі.

Телець

Змішуючи наші улюблені класичні коктейлі, ми часто думаємо: "Де б ми були без вермуту?". Він необхідний, надійний і нескінченно креативний – як ось це ти. Ти – той, кого твої друзі та родина завжди хочуть бачити поруч: від веселої нічної вечірки до відданої розради у важку хвилину.



Тельці асоціюються з вермутом / Фото wirestock

Близнюки

Ти сповнений допитливості та прагнення до досліджень, тому не дивно, що тебе уособлює такий маловідомий алкогольний напій, як піско. Національний алкогольний напій Перу та Чилі, цей вид виноградної горілки неймовірно гнучко поєднується в коктейлях.

Рак

Один з найстаріших алкогольних напоїв, джин також є найбільш універсальним, оскільки його рецепт не має стільки обмежень, як, скажімо, ром або бурбон. Твоя вірна, емоційна натура вимагає цього рослинного еліксиру, а твоя багата уява, безсумнівно, допоможе тобі у приготуванні різноманітних коктейлів з джином. Коли ти відчуваєш брак натхнення, спробуй поекспериментувати з різними тонізуючими напоями, щоб надати нового звучання старому улюбленому коктейлю.

Лев

Така енергійна, гаряча натура, як твоя, вимагає веселого, історичного напою, такого як текіла. Вона буде твоїм вірним другом на всіх твоїх святах і завжди чудово поєднується з яскравою атмосферою, якою ти себе оточуєш. До того ж коли ти починаєш лінуватися, хорошу текілу краще пити на самоті.



Запальним Левам – запальна текіла / Фото freepik

Діва

Твоя практичність перемагає у виборі спиртного напою, але це не означає, що він не позбавлений оригінальності. Кампарі – це суть легкого аперитиву: ти можеш приготувати американо, а якщо захочеш похмелитися, то й повний Негроні. З такими простими пропорціями тобі ніколи не доведеться дозволяти своїй перфекціоністській стороні взяти гору.

Терези

Як і бурбон, ти любиш спілкування, але намагаєшся уникати конфліктів. На природі ти почуваєшся як вдома і з радістю ділишся собою з усіма. А найкраще, коли ти відчуваєш нерішучість, тобі достатньо налити зовсім трохи бурбону, щоб відчути себе впевненим.

Скорпіон

Ти можеш бути впертими щодо своєї спадщини, як скотч. Ти завжди поруч, коли комусь потрібен. Твоя прямолінійна натура чудово поєднується з цим напоєм, який краще залишити на самоті. Єдина твоя помилка в тому, що ти завжди стурбований тим, що десь поруч може бути щось краще.

Стрілець

Як і горілка, іноді ти можеш пообіцяти більше, ніж можете виконати. Але ти щедрий, ідеалістичний і маєш чудове почуття гумору. А найголовніше – ти можеш насолоджуватися життям майже скрізь, куди б тебе не занесло, і любиш відчуття свободи.



Стрільцям найбільше пасує горілка / Фото Nemiroff

Козоріг

Ти любиш недооцінені напої, і це, безумовно, мескаль, часто забутий молодший брат текіли. Ти цінуєш традиції і віддаєш перевагу якісним товарам. Ба більше, обожнюєш тримати все під контролем.

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Зізнаємося, дещо здивовані. Здається, пора йти до крамниці, щоб поповнити свій домашній бар. Підозрюємо, у тебе така сама ситуація.