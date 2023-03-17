Men 24 совместно с брендом Nemiroff, представленным более чем в 80 странах мира, предлагаем узнать о себе что-то новое. Или убедиться, что твой вкус тебя не подводил никогда. Узнай, какой напиток идеально подходит для тебя по знаку Зодиака.

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Водолей

Ром на подъеме в мире крепких напитков, и ты тоже. Поскольку мир ценит прогрессивные, уникальные ценности, твои подход со временем будут цениться все больше и больше. А самое главное, что ты и ром тоже любите немного повеселиться.



Водолеям больше всего подходит ром / Фото freepil.diller

Рыбы

Бренди часто неправильно понимают и тебе это, несомненно, знакомо. Ты чувствителен, мудр и сочувствен. Это значит, что людям просто нужно познакомиться с тобой поближе, прежде чем они будут увлечены всей твоей многогранностью и романтическим подходом к жизни.

Овен

Нет никого более честного и страстного, чем Овен, как и классический ржаной виски. Используй этот мужественный напиток, чтобы оставаться оптимистом. Твои природные лидерские качества пригодятся тебе, так что будь, как ржаной виски, и оставайся уверенными в себе.

Телец

Смешивая наши любимые классические коктейли, мы часто думаем: Где бы мы были без вермута?". Он необходим, надежный и бесконечно креативный – как вот это ты. Ты – тот, кого твои друзья и семья всегда хотят видеть рядом: от веселой ночной вечеринки до преданного утешения в трудную минуту.



Тельцы ассоциируются с вермутом / Фото wirestock

Близнецы

Ты полон любознательности и стремления к исследованиям, поэтому не удивительно, что тебя олицетворяет такой малоизвестный алкогольный напиток, как песко. Национальный алкогольный напиток Перу и Чили этот вид виноградной водки невероятно гибко сочетается в коктейлях.

Рак

Один из старейших алкогольных напитков, джин также наиболее универсален, поскольку его рецепт не имеет столько ограничений, как, скажем, ром или бурбон. Твоя верная, эмоциональная натура требует этого растительного эликсира, а твое богатое воображение, несомненно, поможет тебе в приготовлении разнообразных коктейлей с джином. Когда ты испытываешь нехватку вдохновения, попробуй поэкспериментировать с разными тонизирующими напитками, чтобы придать новое звучание старому любимому коктейлю.

Лев

Такая энергичная, горячая натура, как твоя, требует веселого исторического напитка, такого как текила. Она будет твоим верным другом на всех твоих праздниках и всегда прекрасно сочетается с яркой атмосферой, которой ты себя окружаешь. К тому же когда ты начинаешь лениться, хорошую текилу лучше пить в одиночестве.



Зажигательным Львам – зажигательная текила / Фото freepik

Дева

Твоя практичность побеждает в выборе спиртного, но это не означает, что он не лишен оригинальности. Кампари – это суть легкого аперитива: ты можешь приготовить американо, а если захочешь похмелиться, то и Негрони. С такими простыми пропорциями тебе никогда не придется позволять своей перфекционисткой стороне одержать верх.

Весы

Как бурбон, ты любишь общение, но пытаешься избегать конфликтов. На природе ты чувствуешь себя как дома и с радостью делишься собой со всеми. А лучше всего, когда ты чувствуешь нерешительность, тебе достаточно налить совсем чуть-чуть бурбона, чтобы почувствовать себя уверенным.

Скорпион

Ты можешь быть упрямыми относительно своего наследия, как скотч. Ты всегда рядом, когда кому-нибудь нужен. Твоя прямолинейная натура прекрасно сочетается с этим напитком, который лучше оставить в одиночестве. Единственная твоя ошибка в том, что ты всегда озабочен тем, что где-то рядом может быть что-нибудь лучшее.

Стрелец

Как водка иногда ты можешь пообещать больше, чем можете выполнить. Но ты щедр, идеалистический и испытываешь прекрасное чувство юмора. А самое главное – ты можешь наслаждаться жизнью почти везде, куда тебя не занесло, и любишь ощущение свободы.



Стрельцам больше всего подходит водка / Фото Nemiroff

Козерог

Ты любишь недооцененные напитки, и это, безусловно, мескаль, часто забытый младший брат текилы. Ты ценишь традиции и предпочитаешь качественные товары. Более того, обожаешь держать все под контролем.

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Признаемся, несколько удивлены. Похоже, пора идти в магазин, чтобы пополнить свой домашний бар. Подозреваем, у тебя такая же ситуация.