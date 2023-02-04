Ми не закликаємо дистанціюватися від людей, про яких розповімо далі. Радше пропонуємо не ображатися на них тоді, коли вони висловлюватимуть своє невдоволення. У них просто закладений такий патерн поведінки. І часто ти не маєш ніякого стосунку до їхньої реакції.

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1. Овни

У них є невмируще бажання досягти більшого в житті. Вони схильні до ризику, прагнуть брати на себе більше відповідальності, викликів. Вони просто не можуть заспокоїтися на тому, що вже мають. Їм вкрай складно радіти досягнутому. Тож вони постійно перебувають у прагненні рухатися вперед до нових висот.

2. Близнюки

Їм дуже швидко набридає все. Вони завжди шукають щось нове, тому їм потрібне постійне хвилювання у житті. Якщо вони не можуть отримати бажане миттєво, вони зляться та розчаровуються. Їм також стає дуже нудно у стосунках. До цього варто бути готовими.



Близнюкам дуже швидко все набридає / Фото Drazen Zigic

3. Діва

Вони прагнуть досягати лише ідеалу. Але навіть якщо вони це вже зробили, вони все одно будуть незадоволеними. Адже у них підсвідомо засіла думка, що десь є щось значно краще. І це конче необхідне їм тут і зараз. Їхнє постійне бажання цього ефемерного ідеалу може одного дня зруйнувати їхні стосунки.

4. Стрілець

Вони завжди в пошуку найкращої пригоди в житті. Їхня жага пригод, на жаль, ніколи не задовольняється. І вони ніколи не задовольняються тим, що мають. Навіть тоді, коли почуваються щасливими та задоволеними. Адже всередині них живе невмируще бажання мати краще.

5. Козоріг

Це ініціативні та мотивовані люди. Вони мають дуже високі цілі. І вони вважаються одними з найбільш цілеспрямованих людей. Вони ніколи не бувають задоволеними своїми досягненнями. Адже навіть цього їм здається недостатньо. Такі люди завжди намагаються продовжувати шлях уперед. Навіть тоді, коли, здавалося б, вище вже не стрибнеш.



Козорогів часто розбивають власні ж амбіції / Фото Seniv Petro

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Решта – своїм життям задоволені

Телець, Рак, Лев, Терези, Скорпіон, Водолій і Риби задоволені тим, що мають у житті. Вони багато віддають, щоб зробити себе щасливими та задоволеними. Але вони не готові сліпо гнатися за ідеалом, який – не факт – зробить їх кращими.