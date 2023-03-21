Перевір, чи не належиш ти до тих, хто притягує до себе токсичні стосунки. Не виключено, що саме тому тобі не надто щастить у парі. Але ти ж не забуваєш, що завжди все у твоїх руках, а певні закономірності – лише закономірності.

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1. Скорпіон

Скорпіони відомі своєю глибиною та пристрастю, що може призвести до захопливих і палких стосунків. Однак вони також можуть бути схильними до ревнощів, власницької поведінки та контролю. Що може створити токсичну динаміку у стосунках.



Скорпіони схильні до побудови токсичних стосунків / Фото Drazen Zigic

2. Риби

Риби відомі своєю емоційною глибиною та чутливістю. Це може зробити їх дуже чуйними та турботливими партнерами. Однак вони також можуть бути схильними до співзалежності та жертвувати власними потребами та кордонами заради партнера. Це може стати причиною перетворення щасливих стосунків на токсичні.

3. Близнюки

Близнюки також відомі своєю чарівністю та дотепністю. Це може зробити їх цікавими та веселими партнерами. Однак вони також можуть бути схильними до непослідовності та грати в ігри розуму. Це може стати причиною плутанини та драм у стосунках.

4. Козороги

Цей знак Зодіаку шукає супутника, який зможе підтвердити його почуття. Козороги прагнуть почуватися у безпеці зі своєю людиною. Вони завжди шукають когось, хто може дати їм стабільність. І це насправді – червоний прапорець. Таке їхнє ставлення змушує їх почуватися неадекватними на певному рівні. Вони прагнуть партнера, навіть якщо це означає, що їм доводиться задовольняти його забаганки та примхи. А все тому, що вони бояться залишатися на самоті.



Козероги бояться залишитися самотніми / Фото rawpixel

5. Стрілець

Стрільця доброзичливі та часом можуть бути переконливими, і це змушує їх будувати стосунки з людьми, які не надто сильно їм подобаються. Це може стати серйозною проблемою для їхнього особистого життя, адже вони в результаті починають зустрічатися з токсичними партнерами.

Вони потребують таких стосунків, у них з'являється бажання контролювати хід і динаміку стосунків. А все тому, що вони повинні бути впевненими у тому, що почуваються у безпеці та дійсно кохані. Вони не проти владного партнера та навіть схильні будувати стосунки з тими, хто приділяє їм бодай трішки уваги.

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Натомість Овни, Тельці, Раки, Леви, Діви, Терези та Водолії обережні, коли мовиться про стосунки. Вони рідше потрапляють у токсичні. Але рідше не означає ніколи.