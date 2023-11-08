Буде найбільшою помилкою у житті: з цими знаками Зодіаку не варто розлучатися

Розставання – один з найскладніших досвідів. Особливо якщо воно не було взаємним або одна людина була надто вкладена у стосунки.

Іноді люди ухвалюють поспішні рішення зопалу і розривають стосунки, щоб потім шкодувати про це. Але іноді розрив стосунків може бути корисним для обох сторін. Вони не просто виходять з монотонних або застійних стосунків, але й можуть у майбутньому зустріти кращих людей.

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Що стосується астрології, то деякі знаки Зодіаку мають риси, які роблять їх люблячими і незабутніми партнерами. Це люди, розрив з якими в майбутньому може змусити тебе дуже сильно пошкодувати про своє рішення.

1. Рак

Люди, народжені під знаком Рака, досить емоційні та сентиментальні за своєю природою. А коли справа доходить до романтичних стосунків, їхня любов і захоплення не знає меж. Вони також належать до тих людей, які зроблять все можливе, щоб уникнути конфліктів і вирішити їх так, щоб стосунки йшли гладко.

Таким чином, якщо ти розбиваєш серце Раку, тобі краще мати на це дуже вагому причину. Раки люблять і зневажають людину з однаковою силою. Тому очікуй, що після розриву ти зіткнешся з подібним ставленням. Дуже ймовірно, що ти станеш для них чужими, і зв'язок, який ви колись розділяли, вже ніколи не буде таким, як раніше.

2. Терези

Терези – ніжні коханці, коли справа доходить до того, щоб їхні партнери були щасливі у стосунках. Невеликі вчинки і жести прихильності і доброти – це їхня фішка, і вони ніколи не соромляться показувати тобі, як багато ти для них значиш. Але після розбитого серця вони стають абсолютно протилежними.

Вони суворо вірять у тезу "в коханні все дозволено" і не відмовляться від емоційної війни, якщо причини не виправдані. Вони подбають про те, щоб ти знав, як сильно ти їх образив, адже колись вони говорили тобі, як вони тебе люблять!



Терези змінюють свою поведінку, коли їх кидають / Фото Stefa Merpik

3. Скорпіон

Скорпіони – пристрасні люди, як у коханні, так і в розбитих серцях. І не дивно, що після того, як ти розбиваєш їм серце, у них з'являється суміш пристрасті та гніву.

Тому, незалежно від того, наскільки логічними є твої міркування, будь готовим до того, що після того, як ти озвучиш ідею розриву стосунків, вони можуть вибухнути гнівом. Можуть бути гнів, конфронтації, а також палкі суперечки. Скорпіони, безумовно, дадуть тобі відчути, що вони відчувають, і ти повинен бути готові почути крики.

4. Стрілець

Хоча спочатку може здатися, що Стрільці не з тих, хто втягується в емоційні драми, коли вони закохуються, то падають важко. Успішні стосунки зі Стрільцем передбачають, що обидва партнери повинні розуміти і поважати потреби та незалежність один одного.

Але, коли настає розбите серце, вони зазнають помітної трансформації. Коли вони відчувають наближення розриву, вони можуть почати поводитися надмірно мило або проявляти більше любові, ніж зазвичай. Природним є прагнення запобігти розриву, і Стрільці зазвичай переходять усі межі, щоб утримати тебе і захистити стосунки.



Стрільці намагатимуться утримати стосунки / Фото Drazen Zigic

5. Риби

Риби – емоційні люди, і бути закоханим у них – це майже як уві сні. Все так ідеально! І тому, коли стосунки починають потроху згасати, вони починають відчувати себе невпевнено і дуже важко це сприймають. Вони також схильні звинувачувати себе, коли у їхніх стосунках щось йде не так. Навіть якщо це була не їхня провина, ти побачиш, що вони просять вибачення за "помилки" і намагаються врятувати стосунки, обіцяючи виправитися.

Вони стають дуже сумними та емоційними після розбитого серця і намагатимуться розірвати всі зв'язки з тобою, щойно ти продовжиш розрив. Вони намагатимуться зробити так, щоб ти не був частиною їхнього життя, і навпаки.

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