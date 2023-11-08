Иногда люди принимают поспешные решения сгоряча и разрывают отношения, чтобы потом сожалеть об этом. Но иногда разрыв отношений может быть полезен обеим сторонам. Они не просто идут из монотонных или застойных отношений, но могут в будущем встретить лучших людей.

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Что касается астрологии, то некоторые знаки Зодиака обладают чертами, делающими их любящими и незабываемыми партнерами. Это люди, разрыв с которыми в будущем может заставить тебя очень сильно пожалеть о своем решении.

1. Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, достаточно эмоциональны и сентиментальны по своей природе. А когда дело доходит до романтических отношений, их любовь и восхищение не знает предела. Они также относятся к тем людям, которые сделают все возможное, чтобы избежать конфликтов и разрешить их так, чтобы отношения шли гладко.

Таким образом, если ты разбиваешь сердце Рака, тебе лучше иметь на это очень вескую причину. Раки любят и презирают человека с одинаковой силой. Поэтому ожидай, что после разрыва столкнешься с подобным отношением. Очень вероятно, что ты станешь для них чужими, и связь, которую вы когда-то разделяли, уже никогда не будет такой, как раньше.

2. Весы

Весы – нежные любовники, когда дело доходит до того, чтобы их партнеры были счастливы в отношениях. Небольшие поступки и жесты благосклонности и доброты – это их фишка, и они никогда не стесняются показывать тебе, как много ты для них значишь. Но после разбитого сердца они становятся совершенно противоположными.

Они строго верят в тезис "в любви все позволено" и не откажутся от эмоциональной войны, если причины не оправданы. Они позаботятся о том, чтобы ты знал, как сильно ты их обидел, ведь когда-то они говорили тебе, как они любят тебя!



Весы меняют свое поведение, когда их бросают / Фото Stefa Merpik

3. Скорпион

Скорпионы – страстные люди, как в любви, так и в разбитых сердцах. И неудивительно, что после того, как ты разбиваешь им сердце, у них появляется смесь страсти и гнева.

Поэтому, независимо от того, насколько логичны твои рассуждения, будь готов к тому, что после того, как ты озвучишь идею разрыва отношений, они могут разразиться гневом. Возможны гнев, конфронтации, а также жаркие споры. Скорпионы, безусловно, дадут тебе почувствовать, что они чувствуют, и ты должен быть готов услышать крики.

4. Стрелец

Хотя поначалу может показаться, что Стрельцы не из тех, кто вовлекается в эмоциональные драмы, когда они влюбляются, то падают тяжело. Успешные отношения со Стрельцом предполагают, что оба партнера должны понимать и уважать потребности и независимость друг друга.

Но, когда наступает разбитое сердце, они претерпевают заметную трансформацию. Когда они чувствуют приближение разрыва, они могут начать вести себя чрезмерно мило или проявлять больше любви, чем обычно. Естественно стремление предотвратить разрыв, и Стрельцы обычно переходят все границы, чтобы удержать тебя и защитить отношения.



Стрельцы постараются удержать отношения / Фото Drazen Zigic

5. Рыбы

Рыбы – эмоциональные люди, и быть влюбленными в них – это почти как во сне. Всё так идеально! И потому, когда отношения начинают понемногу угасать, они начинают чувствовать себя неуверенно и очень тяжело это воспринимают. Они также склонны винить себя, когда в их отношениях что-то обстоит не так. Даже если это была не их вина, ты увидишь, что они извиняются за "ошибки" и пытаются спасти отношения, обещая исправиться.

Они становятся очень грустными и эмоциональными после разбитого сердца и будут пытаться разорвать все связи с тобой, как только ты продолжишь разрыв. Они постараются сделать так, чтобы ты не был частью их жизни, и наоборот.

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