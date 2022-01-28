Знайомство приречене на провал: 5 поширених чоловічих помилок під час флірту

Флірт – справжнє мистецтво, на яке здатен не кожен. Ми не зможемо перетворити тебе на гуру у цьому питанні. Натомість зосередимо увагу на помилках, яких не варто припускати.

Як свідчить практика, саме ці помилки часто стають причиною того, що знайомство не переходить до наступної стадії. До твоєї уваги 5 найпоширеніших помилок під час флірту, яких припускається більшість чоловіків.

Варте уваги Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

1. Надто багато жартуєш

І мовиться не про твоє почуття гумору. Це, до слова, подобається дівчатам. А от гостренькі жарти в їхню сторону – ні. Тримай себе у руках, щоб не перетворити невинний жарт на справжню трагедію. Тобі потрібно підтримувати грайливий настрій, а не намагатися її образити. Домовилися?



Будь обережним, щоб не образити її / Фото DocuSign

2. Планування відступу

Ясна річ, більшість з нас виношують в голові план "А" і план "Б". Але це не означає, що тобі потрібно зациклюватися на тому, чи завершиться зустріч. Особливо, якщо у тебе є відчуття, що нічого доброго з цього не вийде. Твоя задача – отримувати задоволення від спілкування та поводитися максимально природно. Повір, вона відчує, якщо ти намагатимешся з усіх сил здаватися їй милим або ідеальним. Не думай про те, що може бути потім. Будь в моменті.

3. Не звертаєш уваги на її сигнали

Тобі варто відчувати дівчину, з якою ти знайомишся. Не виключено, що вона всім своїм виглядом натякає тобі про те, що у неї вже є коханий, і що вона просто не хоче тебе ображати відмовою. Зверни увагу на її мову тіла, на слова. Це дозволить зрозуміти, чи зацікавлена вона у подальшому спілкуванні з тобою. І, якщо ти побачиш прояви інтересу, то точно не забудь запросити її на побачення.



Зверни увагу на мову її тіла й інші сигнали / Фото Toa Heftiba

4. Фліртуєш без логічного завершення

Якщо ти підійшов до дівчини біля барної стійки, то не варто обмежуватися лише спілкуванням. Хочеш зустрітися з нею ще раз? Тоді не забудь взяти номер телефона. Ми ж рекомендуємо обмінятися акаунтами у соціальних мережах. Це дозволить тобі мінімізувати шанси, що вона дасть свій старий недійсний номер. Але не будь надто наполегливим.

5. Надто зволікаєш

Якщо ти взяв її номер або будь-який інший контакт, то не варто зволікати. Максимум очікування – 24 години. В інакшому випадку у неї може виникнути думка, що ти просто колекціонуєш контакти гарненьких дівчат у барах. Тож зроби усе можливе для того, щоб ти не відштовхнув її.

Це цікаво Чому важливо бути справжнім супергероєм для своєї коханої

Спробуй уникати цих помилок під час флірту. В інакшому випадку є дуже високі шанси, що ти так і не виберешся із зони цікавого співрозмовника у барі. Будь сміливішим і не бійся зробити не лише перший, а й кілька наступних кроків. Повір, вона це оцінить!