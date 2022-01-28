Як свідчить практика, саме ці помилки часто стають причиною того, що знайомство не переходить до наступної стадії. До твоєї уваги 5 найпоширеніших помилок під час флірту, яких припускається більшість чоловіків.

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1. Надто багато жартуєш

І мовиться не про твоє почуття гумору. Це, до слова, подобається дівчатам. А от гостренькі жарти в їхню сторону – ні. Тримай себе у руках, щоб не перетворити невинний жарт на справжню трагедію. Тобі потрібно підтримувати грайливий настрій, а не намагатися її образити. Домовилися?



Будь обережним, щоб не образити її / Фото DocuSign

2. Планування відступу

Ясна річ, більшість з нас виношують в голові план "А" і план "Б". Але це не означає, що тобі потрібно зациклюватися на тому, чи завершиться зустріч. Особливо, якщо у тебе є відчуття, що нічого доброго з цього не вийде. Твоя задача – отримувати задоволення від спілкування та поводитися максимально природно. Повір, вона відчує, якщо ти намагатимешся з усіх сил здаватися їй милим або ідеальним. Не думай про те, що може бути потім. Будь в моменті.

3. Не звертаєш уваги на її сигнали

Тобі варто відчувати дівчину, з якою ти знайомишся. Не виключено, що вона всім своїм виглядом натякає тобі про те, що у неї вже є коханий, і що вона просто не хоче тебе ображати відмовою. Зверни увагу на її мову тіла, на слова. Це дозволить зрозуміти, чи зацікавлена вона у подальшому спілкуванні з тобою. І, якщо ти побачиш прояви інтересу, то точно не забудь запросити її на побачення.



Зверни увагу на мову її тіла й інші сигнали / Фото Toa Heftiba

4. Фліртуєш без логічного завершення

Якщо ти підійшов до дівчини біля барної стійки, то не варто обмежуватися лише спілкуванням. Хочеш зустрітися з нею ще раз? Тоді не забудь взяти номер телефона. Ми ж рекомендуємо обмінятися акаунтами у соціальних мережах. Це дозволить тобі мінімізувати шанси, що вона дасть свій старий недійсний номер. Але не будь надто наполегливим.

5. Надто зволікаєш

Якщо ти взяв її номер або будь-який інший контакт, то не варто зволікати. Максимум очікування – 24 години. В інакшому випадку у неї може виникнути думка, що ти просто колекціонуєш контакти гарненьких дівчат у барах. Тож зроби усе можливе для того, щоб ти не відштовхнув її.

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Спробуй уникати цих помилок під час флірту. В інакшому випадку є дуже високі шанси, що ти так і не виберешся із зони цікавого співрозмовника у барі. Будь сміливішим і не бійся зробити не лише перший, а й кілька наступних кроків. Повір, вона це оцінить!