Зроби 200 повторень, якщо зможеш: божевільний виклик з відтисканнями

Впливовий фахівець в області фітнесу та професіонал у галузі художньої гімнастики Кріс Геріа поділився черговим викликом з власною вагою. Він, на його думку, може бути одним з найскладніших у мережі. Гайда дивитися, чи впорався наш герой з задачею, яку поставив перед собою.

Черговий виклик складається з 8 раундів відтискань по 25 повторень. Складність кожного наступного варіанту збільшується. Тож це не просто 200 відтискань, як може здаватися, на перший погляд.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

"Виконання 25 повторень одного з цих варіантів відтискань саме по собі може здатися не таким уже й складним. Але що може зробити це складним, так це посилювання повторення в кожній вправі, лягаючи на спину з 20 секундами відпочинку", – розповідає він.

Ентузіаст кинув собі виклик на 200 відтискань

Відразу ж наголошуємо на тому, щоАле це не заважає тобі спробувати кинути собі виклик, у якому замість 25 повторень буде, наприклад, 10!

Перше коло найпростіше: відтискання на похилій лаві. Потім іде ряд звичайних відтискань, а після цього – відтискання "алмазним" хватом.

"Більшість людей доходять до цього рівня та здаються", – наголошує Геріа.

Далі ж ідуть значно складніші види відтискань, з якими може впоратися не кожен. Восьмий й останній раунд, відтискання під кутом 90 градусів. Він ґрунтується на положенні, коли корпус нахиляється вперед, щоб відірвати ступні від землі у нижній частині повторення.

Дивися на відео, як Кріс Геріа впорався з завданням на 200 відтискань:

Наголошуємо на тому, що кожен варіант відтискань повинен виконуватися з гарною технікою. Спроба зробити швидкі повторення не допоможе тобі впоратися з викликом.

Якщо ти квапишся, це не береться до уваги. Виконуй повторення повільно та під контролем. Це дозволить забезпечити кращу якість скорочення, збільшуючи час, протягом якого твої м'язи перебувають під напругою. Це призведе до розриву більшої кількості м'язових волокон і збільшення сили та м'язової маси, ніж просто швидке виконання відтискань,

– підкреслює Геріа.

Це цікаво Як зрозуміти, наскільки добре ти тренуєшся: 6 кроків для самоперевірки

Ти теж можеш кинути собі подібний виклик. Віддавайся на повну, а також працюй на совість. Це дозволить тобі не лише виконати достатню кількість повторень, а й добряче попрацювати над своїм тілом.