Чи зуміє олімпійський бігун обійти електровелосипед: епічна дуель, яка зробить твій день

Олімпієць і професійний бігун Нік Сіммондс любить кидати собі божевільні виклики. Він намагався підняти 454 кілограми. Він пробігав "пивну" милю. Він зустрічався віч-на-віч з бодибілдером і розповів, як його розірвали. А цього разу хлопець спробував позмагатися з дівчиною на електровелосипеді.

Нік Сіммондс, мабуть, подумав, що бігти з кимось іншим надто нудно. Тож він вирішив перевірити, чи зможе обійти електровелосипед. У своєму новому відео він змагається з дівчиною, яка керує Rad Rover Six Plus з товстими шинами, який може розганятися до 32 кілометрів на годину.

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Якщо ти не забув, то Сіммондс – бігун на середні дистанції. Він спеціалізується на забігах на 800 та 1500 метрів. Тож цей поєдинок повинен бути доволі цікавим і веселим.

Чи пережене велосипедист олімпійського бігуна

Як ти вже здогадався, у Сіммондса є перевага, коли справа доходить до прискорення. Він швидко набирає максимальну швидкість. Натомість суперниці на електровелосипеді потрібно докласти чимало зусиль під час прискорення. Тож у їхній першій гонці, 100-метровому ривку, різниця вражає. Сіммондс перетинає фінішну лінію на секунду швидше – досить солідний результат на такій швидкості.

Людська перевага досить швидко випаровується, коли електровелосипед досягає максимальної швидкості. У своїй наступній гонці Сіммондс утримує лідерство приблизно до 150-метрової позначки. Потім він здувається. Тож на нас очікував черговий тріумф машини над людиною.

Дивися епічну гонку між олімпійським бігуном і електровелосипедом:

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Наприкінці Нік Сіммондс вирішив просто проїхати на електровелосипеді. Він подолав 1,6 кілометра за 3 хвилини. І, ясна річ, віддав учасникам експерименту чесно зароблені ними гроші. Хай там як, але наш герой таки не зумів цілком і повністю "взути" електровелосипед.