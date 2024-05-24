Йому 93 і він пробіг 52 марафони: чоловік розкрив секрет свого довголіття і як правильно старіти

24 травня 2024, 06:42
Читать новость на русском

Джерело:

The Guardian

Джон Старбрук на прізвиська "Легенда" є наочним доказом сили фізичних вправ та ентузіазму. У свої 93 роки чоловік, найімовірніше, є найстаршим гравцем у водне поло у Британії.

Старбрук захоплюється плаванням вже майже 80 років, відтоді, як закінчив школу наприкінці Другої світової війни. У молодості він брав участь у національних чемпіонатах з плавання. Нічого не виграв, але мав масу задоволення.

Дивися також Лікар назвав трюк, який допомагає йому швидко заснути

93-річний чоловік розкрив секрети свого довголіття

Свої 80 він відсвяткував, пропливши близько милі через затоку між шотландськими островами Юра і Скарба. Він і досі плаває тричі на тиждень. А коли не плаває й коли він не з Джуді, своєю дружиною, якій 62 роки, більшість ранків він у спортзалі. І вечорів.

  • Це ще не все – Джон почав бігати у 53 роки, взяв участь у 52 марафонах – від Лондона до Барбадосу. Його найкращий час – 4 години 14 хвилин, хоча це було 20 чи 25 років тому. Він любить жартувати, що тоді за ним гналися вівці.
  • Його остання марафонська дистанція подолана у 2019, коли йому було 88. А ще Старбрук здійснив кілька стрибків з парашутом і взяв участь у кількох триатлонах.

Багато людей, здається, думають, що коли їм виповнюється 50, вони вже старі. Я чую це і не розумію, про що вони говорять,
– каже Джон.

10 чи 15 років том лікар сказав чоловікові, що треба покинути біг. Джон після цього пробіг ще близько 15 марафонів.

Джон плаває тричі на тиждень, і це окрім часу в спортзалі / Фото David Levene, The Guardian

Запитання "як вам вдається тримати себе в такій чудовій формі?" Джон чує часто. Та він вважає, що не робить нічого особливого. З іншого боку, він ніколи не курив і ніколи багато не пив.

Харчування у мене звичайне. Вранці я їм кашу, багато овочів і не дуже багато смаженої їжі. Думаю, це просто мої гени,
– зізнався чоловік.

Старбрук почав займатися фітнесом у 15 років, коли працював у молочній компанії. У 1945 році молоко доставляли додому кожному. Молоковозами тоді керували здебільшого літні чоловіки, оскільки інші, котрі призовного віку, були в одностроях. А молодь, як-от Старбрук, розвозила напій по домівках клієнтів.

Я впевнений, що саме це зробило мене здоровим,
– каже він.

Сам Старбрук також згодом пішов до армії, але його начальство було одержиме плаванням, тому він "не служив – тільки брав участь в армійських змаганнях".

Старбрук почав бігати у 53 роки та пробіг після цього 52 марафони / Фото David Levene, The Guardian

Джон на пенсії вже 28 років, виховав трьох дітей. Колись, у молодості, він планував дожити до 70. Тепер каже:

Мені байдуже, скільки я проживу, аби тільки мені не було боляче.

Зрештою, якщо не брати до уваги невеликий артрит, зараз у нього нічого не болить. Ще він приймає препарати для розрідження крові через нерегулярне серцебиття, але він каже:

У моєму віці, мені пощастило, що це все, що у мене є.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.

Автор: Едуард Хомченко