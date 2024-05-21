Мовиться про певний спосіб впорядкувати чи реорганізувати свої думки, подібно до тасування колоди карт. Застосовуючи когнітивне тасування, людина відвертає свій розум від усвідомлених шаблонів мислення, які можуть заважати спати.

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Про це Скотт Волтер розповів у відео в тіктоці, яке переглянули вже кілька мільйонів користувачів.

Когнітивне тасування – цікавий метод швидкого засинання

Від 50 до 70 мільйонів американців мають хронічні проблеми зі сном. У 2020 році 14,5% дорослого населення США повідомляли, що важко засинають щодня або майже щодня.

Тим часом слід пам'ятати, що тривале недосипання може призвести до низки проблем зі здоров'ям, серед яких високий тиск, рівень холестерину, діабет, інсульт, ожиріння та навіть депресія.

Скотт Волтер назвав когнітивне тасування "абсолютною зміною правил гри" для себе, адже воно "імітує так звані мікросновидіння, які виникають під час переходу до сну".

Вони дають мозку сигнал, що засинати безпечно.

Швидко та міцно заснути допомогає техніка когнітивного тасування / Фото boryanam@freepik

Ось кілька способів застосувати цю техніку:

Думати про випадкові слова або об'єкти, які не мають нічого спільного між собою. Наприклад, корова, листок, бутерброд, масло, печінка – просто випадкові слова без сенсу.

Обрати літеру і рахувати своє серцебиття. Кожні 8 ударів придумувати слово, яке починається на цю літеру. Наприклад, М – місто, майстер, мотлох, і так далі, щовісім ударів – слово.

На засинання не мало б піти понад 10 – 15 хвилин.

Техніка когнітивного тасування покликана допомогти нервовій системі розслабитися і зануритися в сон. Але можна спробувати й інші техніки усвідомленого засинання – глибоке дихання з подовженим видихом або прогресивне релаксаційне сканування тіла, які також заспокоюють нервову систему.

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