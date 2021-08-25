Звільни кубики преса: круте тренування для зміцнення м'язів кора

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що панянкам шалено подобаються чоловіки зі сталевим пресом. Тож ти просто зобов'язаний над ним попрацювати. До твоєї уваги комплекс вправ, за допомогою якого можна зміцнити м'язи кора та додати рельєфу.

Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За допомогою цих вправ ти зможеш не лише додати сили, а й "проявити" кубики преса. Гарантуємо, результати тобі сподобаються!

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Як зміцнити м'язи кора

Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю та змішувати рухи, до яких ти, можливо, не звик! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними і стабільними,

– зауважує він.

Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу. Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд. Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу. Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.

Порада: не забувай відпочивати між кожною вправою по 15 секунд!

прес – це результат сильної, послідовної дієти та програми, яка сприяє розвитку твого ядра.

Дивися на відео, як виконувати тренування від Ніка Волкера:

Візьми на озброєння цей комплекс вправ від Ніка Волкера. Гарантуємо, деякі з цих вправ ти ніколи не використовував для роботи над своїм пресом. То чом би не почати уже сьогодні?

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Текст публікації Ніка Волкера:

Повне прокачування м'язів кора

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Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю і змішувати рухи, до яких ви, можливо, не звикли! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними та стабільними.

Вправи

Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд.

Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.

Відпочивайте 15 секунд між кожним рухом!

НАГАДУВАННЯ: прес – це результат сильної, послідовної дієти та програми, яка сприяє розвитку вашого ядра!!!

Подивіться мої програми та електронну книгу Abs за посиланням в моїй біографії!