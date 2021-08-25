Освободи кубики пресса: крутая тренировка для укрепления мышц кора

Никто не будет спорить с тем фактом, что барышням безумно нравятся мужчины со стальным прессом. Поэтому ты просто обязан над ним поработать. К твоему вниманию комплекс упражнений, с помощью которого можно укрепить мышцы кора и добавить рельефа.

Им поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. С помощью этих упражнений ты сможешь не только придать силы, но и "проявить" кубики пресса. Гарантируем, результаты тебе понравятся!

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Как укрепить мышцы кора

Когда дело доходит до тренировки кора, важно работать с высокой интенсивностью и смешивать движения, к которым ты, возможно, не привык! Вот одна из моих тренировок, которую я часто использую, чтобы поддерживать мышцы кора сильными и стабильными,

– замечает он.

Скручивания в высокой планке с разгибанием: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу. Боковые скручивания в позе собаки: 3 подхода по 30 секунд. Тяга к ногам в скручивании: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу. Скручивания с разведением ног: 3 подхода по 20 повторений.

Совет: не забывай отдыхать между каждым упражнением по 15 секунд!

пресс – это результат сильной, последовательной диеты и программы, которая способствует развитию твоего ядра.

Смотри на видео, как выполнять тренировку от Ника Уолкера:

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений от Ника Уолкера. Гарантируем, некоторые из этих упражнений ты никогда не использовал для работы над своим прессом. Так почему бы не начать уже сегодня?

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Текст публикации Ника Волкера:

Полная прокачка мышц кора

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Когда дело доходит до тренировки кора, важно работать с высокой интенсивностью и смешивать движения, к которым вы, возможно, не привыкли! Вот одна из моих тренировок, которую я часто использую, чтобы поддерживать мышцы кора сильными и стабильными.

Упражнения

Скручивания в высокой планке с разгибанием: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Боковые скручивания в позе собаки: 3 подхода по 30 секунд.

Тяга к ногам в скручивании: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Скручивания с разведением ног: 3 подхода по 20 повторений.

Отдыхайте 15 секунд между каждым движением!

НАПОМИНАНИЕ: пресс – это результат сильной, последовательной диеты и программы, которая способствует развитию вашего ядра!!!

Посмотрите мои программы и электронную книгу Abs по ссылке в моей биографии!