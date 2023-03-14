Мовиться про Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night – радіотелескоп, який розробляють лабораторії Міністерства енергетики США, Каліфорнійського університету в Берклі та Управління наукових місій NASA.

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На зворотньому боці Місяця облаштують радіотелескоп

Запустять LuSEE-Night на приватному роботизованому місячному апараті наприкінці 2025 року. Він приземлиться на зворотному боці Місяця та спробує зібрати перші у своєму роді вимірювання. LuSEE-Night ловитиме слабкі радіохвилі у пошуках того, що вчені називають Сигналом Темних віків.

Темні віки – це час у ранньому Всесвіті приблизно між 400 тисячами й 400 мільйонами років після Великого вибуху. Тобто до того, як зірки та галактики почали повністю формуватися.

Поки що ми можемо робити прогнози про ранні етапи розвитку Всесвіту, використовуючи тільки еталон, який називається космічним мікрохвильовим фоном. Сигнал Темних віків надасть нам новий орієнтир,

– пояснив фізик Анже Слосар.

Зо його словами, це може засвідчити відкриття нової фізики.



Ось такий матиме вигляд радіотелескоп на зворотньому боці Місяця / Фото NASA

Утім, LuSEE-Night не обов'язково здійснить великі прориви. Зрештою, він є лише першопрохідцем, покликаним прокласти шлях для амбітніших інструментів у майбутньому. Інструментів, які проллють світло на природу темної енергії та створення Всесвіту.