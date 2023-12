Каждое их появление на красной дорожке поражало и заставляло присутствующих останавливать дыхание. Их образы вдохновляли людей по всему миру. И они явно стали теми, кто заслужил в 2023 году носить титул самый стильный мужчина планеты. Men 24 прошелся по рейтингам ряда изданий, чтобы собрать собственную десятку лучших!

Стоит внимания Произведение искусства в бокале: рецепт праздничного коктейля Alexander The Great

Обратим внимание! В этом рейтинге мы не определяем, кто попадает на первое место. Здесь каждый стоит того, чтобы вдохновлять становиться ежедневно стильнее.

Гарри Стайлз

И в 2023 году продолжал расширять границы моды. Год этого первопроходца стиля был наполнен комбинезонами с пайетками и цветочными костюмами. Бывший вокалист One Direction доказал, что мужчины могут быть яркими и стильными, не стесняясь своей маскулинности.

A$AP Rocky

Становится все труднее говорить об A$AP Rocky, не вспоминая Рианну, но мы попробуем! Рэпер испытывает особое чувство моды, сочетая высокую моду с уличной одеждой, и в этом году он продемонстрировал это в полной мере.

Джейкоб Элорди

Между фильмами "Солтберн" и "Присцилла" у Джейкоба Элорди был довольно бурный кинематографический год – со многими выдающимися моментами на красных дорожках. Стилизованный дуэтом Венди и Николь, актер стал одним из самых стильно одетых мужчин Голливуда.

Трой Сиван

С выходом альбома Something to Give Each Other певец Трой Сиван в этом году был на вершине своей игры – включая моду на красных дорожках. Сиван подчеркнул свой статус сердцееда дальновидными образами, которые были очень элегантными и очень сексуальными.

Том Голланд

Человек-паук на наших экранах и трендсеттер на улицах, Том Голланд в этом году головокружил головы своим стилем. На Гран-при Монако его ярко-зеленая рубашка с лагерным воротником AMI Paris сочеталась с расслабленными штанами хаки и очками против солнца MOSCOT KASH SUN. А для нью-йоркской премьеры The Crowded Room он выбрал темно-зеленый пиджак и брюки из стрейч-костюма Prada в стиле техно, оттененные черной рубашкой из поплина и туфлями из матовой кожи.

Эдди Рейдмен

Звезда "Фантастических зверей" постоянно демонстрирует свой дерзкий и стильный образ на красных дорожках, выбирая уникальные и изысканные образы. На церемонии награждения SAG Awards он был в потрясающей белой блузке Saint Laurent с большим бантом на груди, элегантно соединенной с черными бархатными брюками и ботинками на молнии.

Тимоти Шаламе

Он неизменно поражает своим смелым и разнообразным стилем. Его появление на показе мужской одежды Loewe осенью 2023 года в непринужденно стильном ансамбле стало приятной неожиданностью. Его наряды включали острую куртку-бомбер, белоснежную футболку, темно-синие джоггеры и белые кроссовки.

Ленни Кравиц

Этот старый любимец красных дорожек продолжил свою серию изысканных образов и в 2023 году. Особым моментом стал его трендовый наряд на церемонии вручения премии "Оскар": комбинезон Saint Laurent, дополненный черными очками и серебряными цепями для создания атмосферы рок-звезды. Не менее впечатляющим был его дерзкий ансамбль от LaQuan Smith на церемонии награждения CFDA Awards, включавший кожаные брюки, пиджак с вырезом и боа из страусовых перьев, придавших ему нотки гламура. Уверенный стиль Кравица держит его на передовой моды, и мы не можем дождаться его следующего шага.

Дэвид Бекхэм

Известный гуру стиля Дэвид Бекхэм в 2023 году продолжает поражать своими нарядами. Он излучает мужскую моду. Он сдержан, но не скучен. И Дэвид Бекхэм – тот, кто своим примером демонстрирует, что мужчины в костюмах – это очень стильно.

Сет Роген

Эволюция стиля актера-продюсера от повседневной одежды к моде высокого класса очевидна. Сейчас Сет Роген уверенно сочетает люксовые бренды с комфортными вещами, доказывая свою модную универсальность. Он может с легкостью носить запыленный розовый костюм Paul Smith, и его повседневный образ не менее стильен, ведь он был замечен на шоу Джимми Киммела "Вживую!", где выглядел элегантно в ботинках Birkenstock Bostons. Сет Роген овладел искусством сочетания комфорта и шика!

Читай также Power Dressing для мужчин: подробные советы по праздничному наряду

Эти мужчины в 2023 году вдохновляли всех по всему миру. Мы продолжим следить за ними и в 2024 году, чтобы продолжить черпать вдохновение и прокачивать свой стиль.