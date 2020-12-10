10 грудня 1953 року на прилавках уперше з'явився чоловічий журнал Playboy. На його обкладинці постала чарівна Мерилін Монро, а саму світлину назвали надто оголеною. Хіба підозрювали люди, що через десятки років такими фото уже складно буде когось здивувати. Саме з цієї нагоди Men 24 вирішив поділитися з тобою 10 крутими фактами про Playboy.

Чоловічий журнал Playboy шалено популярний по всьому світу, а його засновник Г'ю Гефнер став справжньою легендою. Читай на Men 24 маловідомі факти про Playboy. Гарантуємо, такого ти не чув ніде!

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1. Перші гроші дала мама

Наступного разу, коли триматимеш у руках журнал Playboy, пам'ятай про те, що Грейс Керолайн Гефнер вклалася у нього. Тоді 58-річна мама Гефа дала Г'ю позику у 1000 баксів, щоб допомогти фінансувати запуск журналу у 1953 році. На сьогодні ця сума була б близькою до позначки у 8 тисяч доларів. То тобі не новий iPhone у батьків просити.



Мама Г'ю Гефнера позичила йому 1000 доларів на перший випуск Playboy / Фото Getty Images

2. Він міг отримати назву "Холостяк"

Інші можливі назви журналу: "Циліндр", "Джентльмен", "Сер", "Сатир", "Пан" і "Холостяк". Видавець іншого чоловічого журналу, Stag (у перекладі з англійської – холостяк), пригрозив подати на Гефнера до суду, якщо він погодиться з цим ім'ям, тому він зупинився на Playboy.

3. Перший випуск був шалено успішним

Попри те, що перший випуск вийшов у той час, коли Америка не була схильна говорити про секс, перший журнал розійшовся тиражем у понад 57 000 випусків за кілька тижнів. На ньому була зображена Мерилін Монро без оголеної натури, ціна склала усього 50 центів, і в ньому була розповідь Рея Бредбері під назвою "451 градус за Фаренгейтом".



На обкладинці першого номеру з'явилася Мерилін Монро / Фото Playboy

4. Кролика обрали не випадково

Г'ю Гефнер у своєму інтерв'ю 1967 року журналу LOOK Magazine пояснював: "Кролик, кролик, в Америці має сексуальне значення; і я вибрав його, тому що це стрімка тварина, боязка, життєрадісна, стрибуча та сексуальна. Спочатку вона чує тебе, потім вона тікає, потім повертається, і вам хочеться пестити її, грати з нею. Дівчина схожа на кролика. Весела, жартівлива".

5. Шел Сільверстейн написала безліч коміксів для Playboy

Зараз усі знають, що в журналі працювали одні з найвідоміших письменників: П.Г. Вудхауз, Маргарет Етвуд, Рей Бредбері, Курт Воннегут, Володимир Набоков, Сол Беллоу – але у ньому також були брудні комікси від улюбленого карикатуриста і поета Шела Сільверстейна.



Шел Сільверстейн малював комікси для Playboy / Фото Flickr

6. Перше інтерв'ю з'явилося через 10 років

Майлз Девіс був найпершим "Інтерв'ю Playboy" у вересневому номері 1962 року – сміливий крок ще у 1960-х. Серед інших відомих ранніх інтерв'ю знаменитостей – Малкольм Ікс, Мартін Лютер Кінг-молодший, Стенлі Кубрик, Стів Джобс, Джон Леннон і Йоко Оно.

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7. Playboy заборонений у Китаї

Очевидно, можна було припустити, що на Playboy зверхньо дивляться у консервативніших країнах: М'янмі, Малайзії, Таїланді, Сінгапурі, Брунеї та більшості мусульманських країн. Цікаво, що у Гонконзі він повністю легальний.

8. Листопадовий номер 1972 року має зразкову обкладинку

Фотографія Лени Содерберг використовується як стандарт тесту при обробці зображень з 1973 року і по цей час продовжує з'являтися у наукових журналах по всьому світу. Популярність часто пояснюється деталями фотографії, плоскими областями, затіненням і текстурою. На момент виходу самого випуску продали понад сім мільйонів екземплярів.



Фотографія Лени Содерберг вважається зразковою / Фото Playboy

9. Навіть Мардж Сімпсон позувала

Номер вийшов у 2009 році з нагоди 20-річчя Сімпсонів. На ньому була зображена Мардж у сексуальних позах, а також у журналі з'явилося інтерв'ю під назвою "Диявол у Мардж Сімпсон".

10. Памела Андерсон потрапляла на обкладинку найчастіше

Перша пригода Пем в Playboy відбулася у 1989 році, і відтоді вона з'явилася 13 разів – найбільше за всю історію журналу. Востаннє для Playboy вона знялася у 2011 році у 44-річному віці.



Памела Андерсон з'явилася 13 разів на обкладинці Playboy / Фото Playboy

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Даша Астаф'єва – одна з улюблениць Г'ю Гефнера

Якщо повз тебе якось пройшов той факт, що у біографії Даші Астаф'євої також є період, пов'язаний Playboy, то ми про нього коротко розповімо. У квітні 2006 року Даша стала "playmate місяця" українського видання Playboy. Наступного року вона виборола титул "дівчини року". Її світлину передрукували 15 видань по всьому світу. І у 2008 році фото потрапило до американської редколегії. Тож нашу красуню запросили до США на зйомки. Даша Астаф'єва настільки припала до душі Г'ю Гефнеру, що він просто не міг від неї відійти. Сама Даша в одному з інтерв'ю зізналася: "Ми з ним дуже схожі: слухаємо одну і ту ж музику, дивимося одні й ті ж фільми (переважно старі), читаємо одні й ті ж книги. Геф якось зізнався мені, що бачить у мені своє відображення".



Світлина Даші Астаф'євої з'явилася у понад 15 виданнях світу / Фото Playboy

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Playboy – це значно більше, ніж просто оголення. Це ціла епоха. Журнал, який перевернув світ з ніг на голову. І продовжує це робити й досі!