10 декабря 1953 на прилавках впервые появился мужской журнал Playboy. На его обложке появилась очаровательная Мэрилин Монро, а саму фотографию назвали слишком обнаженной. Разве подозревали люди, через десятки лет такими фото уже сложно будет кого-то удивить. Именно по этому случаю Men 24 решил поделиться с тобой 10 крутыми фактами о Playboy.

Мужской журнал Playboy безумно популярен во всем мире, а его основатель Хью Хефнер стал настоящей легендой. Читай на Men 24 малоизвестные факты о Playboy. Гарантируем, такого ты не слышал нигде!

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1. Первые деньги дала мама

В следующий раз, когда будешь держать в руках журнал Playboy, помни о том, что Грейс Кэролайн Хефнер вложилась в него. Тогда 58-летняя мама Хефа дала Хью заем в 1000 долларов, чтобы помочь финансировать запуск журнала в 1953 году. На сегодня эта сумма была бы близка к отметке в 8000 долларов. Это тебе не новый iPhone у родителей просить.



Мама Хью Хефнера заняла ему 1000 долларов на первый выпуск Playboy / Фото Getty Images

2. Он мог получить название "Холостяк"

Другие возможные названия журнала: "Цилиндр", "Джентльмен", "Сэр", "Сатир", "Пан" и "Холостяк". Издатель другого мужского журнала, Stag (в переводе с английского – холостяк), пригрозил подать на Хефнера в суд, если он согласится с этим именем, поэтому он остановился на Playboy.

3. Первый выпуск был безумно успешным

Несмотря на то, что первый выпуск вышел в то время, когда Америка не была склонна говорить о сексе, первый журнал разошелся тиражом в более 57 000 выпусков за несколько недель. На нем была изображена Мэрилин Монро без обнаженной натуры, цена составила всего 50 центов, и в нем был рассказ Рея Брэдбери под названием "451 градус по Фаренгейту".



На обложке первого номера появилась Мэрилин Монро / Фото Playboy

4. Кролика выбрали неслучайно

Хью Хефнер в своем интервью 1967 журнала LOOK Magazine объяснял: "Кролик, кролик, в Америке имеет сексуальное значение, и я выбрал его, потому что это стремительное животное, робкое, жизнерадостное, прыгающее и сексуальное. Сначала оно слышит тебя, потом оно убегает, потом возвращается, и вам хочется ласкать его, играть с ним. Девушка похожа на кролика. Веселая, задорная".

5. Шел Сильверстейн написала множество комиксов для Playboy

Сейчас все знают, что в журнале работали одни из самых известных писателей: П. Вудхауз, Маргарет Этвуд, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут, Владимир Набоков, Сол Беллоу – но в нем также были грязные комиксы от любимого карикатуриста и поэта Шела Сильверстейна.



Шел Сильверстейн рисовал комиксы для Playboy / Фото Flickr

6. Первое интервью появилось через 10 лет

Майлз Дэвис был первым "Интервью Playboy" в сентябрьском номере 1962 года – смелый шаг еще в 1960-х. Среди других известных ранних интервью знаменитостей – Малкольм Икс, Мартин Лютер Кинг-младший, Стэнли Кубрик, Стив Джобс, Джон Леннон и Йоко Оно.

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7. Playboy запрещен в Китае

Очевидно, можно было предположить, что на Playboy свысока смотрят в консервативных странах: Мьянме, Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Брунее и большинства мусульманских стран. Интересно, что в Гонконге он полностью легален.

8. Ноябрьский номер 1972 года имеет примерную обложку

Фотография Лены Содерберг используется в качестве стандарта теста при обработке изображений с 1973 года и по настоящее время продолжает появляться в научных журналах по всему миру. Популярность часто объясняется деталями фотографии, плоскими областями, затенением и текстурой. На момент выхода самого выпуска продали более семи миллионов экземпляров.



Фотография Лены Содерберг считается образцовой / Фото Playboy

9. Даже Мардж Симпсон позировала

Номер вышел в 2009 году по случаю 20-летия Симпсонов. На нем была изображена Мардж в сексуальных позах, а также в журнале появилось интервью под названием "Дьявол в Мардж Симпсон".

10. Памела Андерсон попадала на обложку чаще всех

Первое приключение Пэм в Playboy состоялось в 1989 году, и с тех пор она появилась 13 раз – самое большое количество за всю историю журнала. Последний раз для Playboy она снялась в 2011 году в 44-летнем возрасте.



Памела Андерсон появилась 13 раз на обложке Playboy / Фото Playboy

Бонус для тех, кто дочитал

Даша Астафьева – одна из любимиц Хью Хефнера

Если мимо тебя прошел тот факт, что в биографии Даши Астафьевой есть также период, связанный Playboy, то мы о нем коротко расскажем. В апреле 2006 года Даша стала "playmate месяца" украинского издания Playboy. В следующем году она завоевала титул "девушки года". Ее фотографию перепечатали 15 изданий по всему миру. И в 2008 году фото попало в американскую редколлегию. Поэтому нашу красавицу пригласили в США на съемки. Даша Астафьева настолько пришлась по душе Хью Хефнеру, что он просто не мог от нее отойти. Сама Даша в одном из интервью призналась: "Мы с ним очень похожи: слушаем одну и ту же музыку, смотрим одни и те же фильмы (преимущественно старые), читаем одни и те же книги. Хеф как-то признался мне, что видит во мне свое отражение".



Фотография Даши Астафьевой появилась в более чем 15 изданиях мира / Фото Playboy

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