10 маловідомих, але дуже цікавих фактів про наших небесних сусідів
20 вересня 2023, 06:43Читать новость на русском
Джерело:Listverse
А ти знав, що на Марсі також є Олімп, а біля Юпітера ховається океан, значно більший за всі земні? А чув про музику Сатурна або романтичну особливість Плутона?
Наша Сонячна система переповнена дивинками та чудесами, багато з яких невідомі пересічному спостерігачу зоряного неба. Про кілька таких розповімо тобі на Men 24.
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Дещо цікаве про Сонячну систему
- На Марсі також є гора Олімп – згаслий вулкан. Його висота – 21 288 метрів, що майже втричі перевищує висоту гори Еверест. Це марсіанське диво охоплює площу, яку можна порівняти з розміром усього Лівобережжя України!
- Меркурій розташувався найближче до Сонця. Його денна температура може спекти піцу за секунди. Та на полюсах у глибоких ущелинах, де сонячне проміння не сягає поверхні, температура може опускатися до -223,3 градуса за Цельсієм!
- Під крижаним обличчям Європи (супутник Юпітера) криється приголомшлива таємниця: величезний океан, який, можливо, вдвічі перевищує об’єм усіх вод Землі разом узятих. Але головна особливість – він прихований під кілометрами крижаної оболонки вглиб!
- Хтось схильний вважати, що космос моторошно тихий, але кільця Сатурна спростовують цю думку. Завдяки космічному кораблю "Кассіні" люди виявили, що кільця створюють низку неймовірно красивих звуків – у результаті взаємодії незліченних крижаних частинок. Це ніби планета взяла приклад із платівок, де замість канавок з вінілу – лід та камінь.
- Думаєш, на Землі бувають погані дні? Поглянь на атмосферу Венери, яка на 96,5% складається з вуглекислого газу, укомплектована хмарами сірчаної кислоти, через які навіть найсильніший земний шторм здається звичайним дощем. А температура поверхні настільки висока, що плавить свинець!
- Нептун – планета з надзвуковими вітрами. Дикі та колючі вітри Нептуна можуть розвивати швидкість до понад 2400 кілометрів за годину. Гепард може бути найшвидшою наземною твариною (96,6 кілометра за годину), та він здавався б відверто лінивим порівняно з поривами вітрів Нептуна.
- Супутник Сатурна Титан має виняткову честь бути єдиним небесним тілом, окрім Землі, на поверхні якого є стійка рідина. Але це не вода – озера та річки Титану ллються рідким метаном, забезпечуючи морозний прийом для будь-яких потенційних плавців.
- Велика червона пляма Юпітера – не те, про що говорять у щоденному прогнозі погоди, адже це прабатько всіх штормів! Це штормове свято почалося ще чотири століття тому та не збирається завершуватися. Така буря на Землі могла б поглинути всю нашу планету!
- У далеких куточках нашої Сонячної системи Плутон, який колись був дев’ятою планетою, зберігає романтичну таємницю: гігантський льодовик у формі серця. Це крижане утворення Томбо Регіо (назване на честь першовідкривача Плутона Клайда Томбо) – немов космічна листівка до Дня святого Валентина у 1609 кілометрів завширшки.
- Уран не відповідає нормам Сонячної системи. Щонайменше тому, що він не стільки обертається навколо Сонця, скільки котиться – як куля для боулінгу, яка випила забагато міжгалактичних коктейлів. А все через нахил осі на колосальні 98 градусів.