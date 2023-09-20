Наша Солнечная система переполнена диковинками и чудесами, многие из которых неизвестны рядовому наблюдателю звездного неба. О нескольких таких расскажем тебе на Men 24.
Смотри также Сделает вечер еще ярче: рецепт интересного коктейля Round 1
Кое-что интересное о Солнечной системе
- На Марсе также есть гора Олимп – потухший вулкан. Его высота – 21 288 метров, что почти втрое превышает высоту горы Эверест. Это марсианское чудо охватывает площадь, сравнимую с размером всего Левобережья Украины!
- Меркурий расположился ближе всего к Солнцу. Его дневная температура может испечь пиццу за секунды. Но на полюсах в глубоких ущельях, где солнечные лучи не доходят до поверхности, температура может опускаться до -223,3 градуса по Цельсию!
- Под ледяным лицом Европы (спутник Юпитера) кроется потрясающая тайна: огромный океан, возможно, вдвое превышающий объем всех вод Земли вместе взятых. Но главная особенность – он скрыт под километрами ледяной оболочки вглубь!
- Кто-то склонен считать, что космос жутко тих, но кольца Сатурна опровергают это мнение. Благодаря космическому кораблю "Кассини" люди обнаружили, что кольца создают ряд невероятно красивых звуков – в результате взаимодействия бесчисленных ледяных частиц. Это словно планета взяла пример с пластинок, где вместо канавок из винила – лед и камень.
- Думаешь, на Земле бывают плохие дни? Взгляни на атмосферу Венеры, которая на 96,5% состоит из углекислого газа, укомплектована облаками серной кислоты, из-за которых даже самый сильный земной шторм кажется обычным дождем. А температура поверхности настолько высока, что плавит свинец!
- Нептун – планета со сверхзвуковыми ветрами. Дикие и колючие ветры Нептуна могут развивать скорость до 2400 километров в час. Гепард может быть самым быстрым наземным животным (96,6 километра в час), но он казался бы откровенно ленивым по сравнению с порывами ветров Нептуна.
- Спутник Сатурна Титан имеет исключительную честь быть единственным небесным телом, кроме Земли, на поверхности которого есть стойкая жидкость. Но это не вода – озера и реки Титана льются редким метаном, обеспечивая морозный прием для любых потенциальных пловцов.
- Большое красное пятно Юпитера – не то, о чем говорят в ежедневном прогнозе погоды, ведь это прародитель всех штормов! Этот штормовой праздник начался еще четыре столетия назад и не собирается завершаться. Такая буря на Земле могла бы поглотить всю нашу планету!
- В дальних уголках нашей Солнечной системы Плутон, бывший когда-то девятой планетой, хранит романтическую тайну: гигантский ледник в форме сердца. Это ледяное образование Томбо Регио (названное в честь первооткрывателя Плутона Клайда Томбо) – как космическая открытка ко Дню святого Валентина на 1609 километров в ширину.
- Уран не отвечает нормам Солнечной системы. По меньшей мере потому, что он не столько вращается вокруг Солнца, сколько катится – как шар для боулинга, выпивший слишком много галактических коктейлей. А все из-за наклона оси на колоссальные 98 градусов.