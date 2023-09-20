Наша Сонячна система переповнена дивинками та чудесами, багато з яких невідомі пересічному спостерігачу зоряного неба. Про кілька таких розповімо тобі на Men 24.

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Дещо цікаве про Сонячну систему