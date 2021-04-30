Найкраще для пікніка: 3 прості та смачні закуски з лаваша – рецепти

Складно уявити собі пікнік не лише без шашликів, а й інших смаколиків. До прикладу, снеків з лаваша. До твоєї уваги 3 прості рецепти приготування смачних закусок з лаваша, які може приготувати кожен чоловік!
Приготування закуски з лаваша – можливість швидко та смачно підкріпитися. Для їхнього приготування не потрібно надмірних зусиль, а також шаленої затрати часу. А найкраще те, що готувати такі снеки можна просто неба, не відходячи від мангала.
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3 прості рецепти закусок з лаваша
Рулет з лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Лаваш – 3 листи
- Крабові палички – 300 грамів
- Варені яйця – 4 штуки
- Консервована кукурудза – 1 банка
- Пекінська капуста або листя салату
- Майонез або м'який крем-сир
Рулет з лаваша з крабовими паличками подарує відчуття свята / Фото Foodman
Приготування:
- Варені яйця натри на крупній терці.
- Крабові палички наріж кубиками.
- Капусту або листя салату наріж дрібно.
- Лист лаваша рівномірно змасти майонезом або крем-сиром. Зверху присип капусти або салату.
- Наступний лист лаваша змасти майонезом, а також присип крабовими паличками.
- Останній шар – кукурудза та варені яйця.
- Згортай листи лаваша у щільний рулет, замотай у харчову плівку та поклади до холодильника на 1 годину.
- Наріж рулет на невеликі порції та насолоджуйся!
Закуска в лаваші з сиром
Інгредієнти:
- Ковбаса
- Сир
- Зелена цибуля
- Майонез
- Лаваш
- Варені яйця – 1 – 2 штуки
- Сіль та перець – на смак
Закуску з сиром можна смажити як на пательні, так і на мангалі / Фото Takprosto
Приготування:
- Ковбасу, сир та яйця натри на терці. Наріж зелену цибулю.
- Усі підготовлені інгредієнти змішай з майонезом.
- Виклади готову суміш на лаваш, а також скрути у рулет. Наріж на порції.
*можеш з сирих яєць зробити кляр, посмаживши шматки рулету в ньому.
Грибні конвертики з лаваша
Інгредієнти:
- Печериці – 450 грамів
- Цибуля – 1 штука
- Лаваш – 1 пачка
- Сир Сулугуні – 300 грамів
- Оливкова олія – 10 – 20 грамів
- Спеції на смак
Грибні конвертики з лаваша сподобаються тим, хто не їсть м'яса / Фото Zira
Приготування:
- Розігрій сковороду, влий небагато оливкової олії та посмаж у ній нарізані гриби й цибулю.
- Спочатку тушкуй їх на середньому вогні, а потім легко обсмаж на більшому.
- Готову начинку охолоджуємо та поєднуємо з тертим сиром. Добряче усе перемішуємо.
- Лаваш нарізаємо на смужки та викладаємо начинку, формуючи трикутники.
- Обсмажуй трикутники або на пательні, або на мангалі з двох сторін.
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Приготуй своїм друзям ці круті закуски з лаваша. Вони однозначно стануть відмінним доповненням не лише святкового столу, а й класного пікніка. Скористайся затяжними вихідними сповна, насолоджуючись не лише смачною їжею, а й можливістю провести час з людьми, яких ти любиш!