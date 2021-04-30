Найкраще для пікніка: 3 прості та смачні закуски з лаваша – рецепти

Складно уявити собі пікнік не лише без шашликів, а й інших смаколиків. До прикладу, снеків з лаваша. До твоєї уваги 3 прості рецепти приготування смачних закусок з лаваша, які може приготувати кожен чоловік!

Приготування закуски з лаваша – можливість швидко та смачно підкріпитися. Для їхнього приготування не потрібно надмірних зусиль, а також шаленої затрати часу. А найкраще те, що готувати такі снеки можна просто неба, не відходячи від мангала.

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3 прості рецепти закусок з лаваша

Рулет з лаваша з крабовими паличками

Інгредієнти:

Лаваш – 3 листи

Крабові палички – 300 грамів

Варені яйця – 4 штуки

Консервована кукурудза – 1 банка

Пекінська капуста або листя салату

Майонез або м'який крем-сир



Рулет з лаваша з крабовими паличками подарує відчуття свята / Фото Foodman

Приготування:

Варені яйця натри на крупній терці. Крабові палички наріж кубиками. Капусту або листя салату наріж дрібно. Лист лаваша рівномірно змасти майонезом або крем-сиром. Зверху присип капусти або салату. Наступний лист лаваша змасти майонезом, а також присип крабовими паличками. Останній шар – кукурудза та варені яйця. Згортай листи лаваша у щільний рулет, замотай у харчову плівку та поклади до холодильника на 1 годину. Наріж рулет на невеликі порції та насолоджуйся!

Закуска в лаваші з сиром

Інгредієнти:

Ковбаса

Сир

Зелена цибуля

Майонез

Лаваш

Варені яйця – 1 – 2 штуки

Сіль та перець – на смак



Закуску з сиром можна смажити як на пательні, так і на мангалі / Фото Takprosto

Приготування:

Ковбасу, сир та яйця натри на терці. Наріж зелену цибулю. Усі підготовлені інгредієнти змішай з майонезом. Виклади готову суміш на лаваш, а також скрути у рулет. Наріж на порції.

*можеш з сирих яєць зробити кляр, посмаживши шматки рулету в ньому.

Грибні конвертики з лаваша

Інгредієнти:

Печериці – 450 грамів

Цибуля – 1 штука

Лаваш – 1 пачка

Сир Сулугуні – 300 грамів

Оливкова олія – 10 – 20 грамів

Спеції на смак



Грибні конвертики з лаваша сподобаються тим, хто не їсть м'яса / Фото Zira

Приготування:

Розігрій сковороду, влий небагато оливкової олії та посмаж у ній нарізані гриби й цибулю. Спочатку тушкуй їх на середньому вогні, а потім легко обсмаж на більшому. Готову начинку охолоджуємо та поєднуємо з тертим сиром. Добряче усе перемішуємо. Лаваш нарізаємо на смужки та викладаємо начинку, формуючи трикутники. Обсмажуй трикутники або на пательні, або на мангалі з двох сторін.

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Приготуй своїм друзям ці круті закуски з лаваша. Вони однозначно стануть відмінним доповненням не лише святкового столу, а й класного пікніка. Скористайся затяжними вихідними сповна, насолоджуючись не лише смачною їжею, а й можливістю провести час з людьми, яких ти любиш!