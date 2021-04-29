Куряче м'ясо шалено популярне в Україні, тож дивно було б не згадати про шашлики з нього. Напередодні затяжних вихідних ми пропонуємо взяти на озброєння рецепт смачного шашлику з курятини. Приготуй його та здивуй своїх друзів!

Без шашлику складно уявити собі вилазку за місто. Тож ми пропонуємо тобі зберегти цей рецепт шашлику з курятини, щоб не лише гарно провести час, а й насолодитися улюбленою стравою у компанії друзів. Варте уваги Як приготувати соковитий шашлик: 6 найкращих маринадів для чоловіків Курячий шашлик у маринаді з майонезу Інгредієнти: Курячі стегна – 1 кілограм

Майонез – 100 – 150 грамів

Вершкове масло – 50 грамів

Часник – 3 – 4 зубчики

Сіль та перець – на смак

Петрушка для прикраси – 1 – 2 гілочки

Для приготування шашлику тобі знадобляться курячі стегенця / Фото Eda Приготування шашлику з курятини: Почисть часник і дрібно наріж його. Курячі стегенця розріж на порційні шматочки. Для цього відділи гомілку, а також розріж стегна на 2 частини вздовж кістки. Підготовлене м'ясо курки натри дрібно нарізаним часником, посипай сіллю та перцем. Розтопи вершкове масло та разом з майонезом додай до м'яса. Добряче перемішай, щоб майонез і масло розподілилися рівномірно по курятині. Залиш на 1 – 2 годину маринуватися. Після маринування відправ м'ясо на шампури та смаж на мангалі до готовності. Подавай до столу з зеленню та свіжими овочами.

Курячий шашлик вийде соковитим і ніжним / Фото 1000 Menu Візьми на озброєння Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки Приготуй цей смачнющий шашлик з курятини, щоб круто провести час зі своїми друзями. А вихідні, які очікують нас попереду, лише надихають це зробити!