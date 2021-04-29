Як приготувати смачний шашлик з курки: простий рецепт, який сподобається усім
Куряче м'ясо шалено популярне в Україні, тож дивно було б не згадати про шашлики з нього. Напередодні затяжних вихідних ми пропонуємо взяти на озброєння рецепт смачного шашлику з курятини. Приготуй його та здивуй своїх друзів!
Джерело:24 канал
Без шашлику складно уявити собі вилазку за місто. Тож ми пропонуємо тобі зберегти цей рецепт шашлику з курятини, щоб не лише гарно провести час, а й насолодитися улюбленою стравою у компанії друзів.
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Курячий шашлик у маринаді з майонезу
Інгредієнти:
- Курячі стегна – 1 кілограм
- Майонез – 100 – 150 грамів
- Вершкове масло – 50 грамів
- Часник – 3 – 4 зубчики
- Сіль та перець – на смак
- Петрушка для прикраси – 1 – 2 гілочки
Для приготування шашлику тобі знадобляться курячі стегенця / Фото Eda
Приготування шашлику з курятини:
- Почисть часник і дрібно наріж його.
- Курячі стегенця розріж на порційні шматочки. Для цього відділи гомілку, а також розріж стегна на 2 частини вздовж кістки.
- Підготовлене м'ясо курки натри дрібно нарізаним часником, посипай сіллю та перцем.
- Розтопи вершкове масло та разом з майонезом додай до м'яса. Добряче перемішай, щоб майонез і масло розподілилися рівномірно по курятині. Залиш на 1 – 2 годину маринуватися.
- Після маринування відправ м'ясо на шампури та смаж на мангалі до готовності. Подавай до столу з зеленню та свіжими овочами.
Курячий шашлик вийде соковитим і ніжним / Фото 1000 Menu
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Приготуй цей смачнющий шашлик з курятини, щоб круто провести час зі своїми друзями. А вихідні, які очікують нас попереду, лише надихають це зробити!
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