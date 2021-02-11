5 чоловічих ароматів, які буквально заворожують жінок

Джерело:24 канал
Як це так, що деякі зовні начебто не надто гарні чоловіки буквально притягують до себе жінок, наче магнітом?Галантність, почуття гумору, інтелект? Все це так, але часто магнітом є не що інше, як запах.
Мускус – це речовина, яку виробляють залози деяких тварин для приваблення протилежної статі. У матеріалі британського дослідницького центру SIRC пишуть, що жінки до нього у 1000 разів чутливіші, ніж чоловіки.
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Простіше кажучи, мускус – чоловічий афродизіак. Чи використовують його у парфумерії? Безумовно, так. І ось кілька вдалих, на думку, Men 24, прикладів.
The Body Shop – британський бренд, який належить бразильському гіганту Natura. Парфуми White Musk For Men на ринку з 2007, і досить добре себе зарекомендували.
White Musk For Men від The Body Shop / Фото pinterest
Нарцисо Родрігес – американський модельєр, який дебютував у парфумерії у 2003 році. Проте аромат Bleu Noir For Him на ринку з 2015.
Bleu Noir For Him від Narciso Rodriguez / Фото fragroom
Цю компанію створив Мохаммед Ребатчі, мешканець передмістя Парижа та син емігрантів з Алжира. Сьогодні бренд Maison Rebatchi впевнено завойовує світові ринки, хоча його засновнику нема й 30 років.
Musc Panache від Maison Rebatchi / Фото mess
Французький бренд Hermes навряд чи треба представляти – його знають всі, адже існує він аж з 1837. А от парфум Voyage d'Hermes випускають із 2010.
Voyage d'Hermes від Hermes / Фото Hermes
Схожа історія і з Dior (французький дім моди, заснований 1946 року). Тільки-от косметику для чоловіків ця компанія почала робити з 2006.
Homme Cologne від Dior / Фото marident
Зверни увагу: не варто до ароматів-афродизіаків ставитися з надмірною довірою. Але не варто й виявляти скепсис та кепкувати з нього. Мускус – і це доконаний факт – таки чудово звучить у чоловічих парфумах!
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