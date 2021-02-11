5 мужских ароматов, которые буквально завораживают женщин
Как это так, что некоторые внешне вроде не очень красивые мужчины буквально притягивают к себе женщин, словно магнитом? Галантность, чувство юмора, интеллект? Все это так, но часто магнитом является не что иное, как запах.
Источник:24 канал
Мускус – это вещество, которое вырабатывают железы некоторых животных для привлечения противоположного пола. В материале британского исследовательского центра SIRC пишут, что женщины к нему в 1000 раз чувствительнее, чем мужчины.
Это интересно 7 шагов, которые гарантируют страстный и горячий секс
Проще говоря, мускус – мужской афродизиак. Используют ли его в парфюмерии? Безусловно, да. И вот несколько удачных, по мнению, Men 24, примеров.
White Musk For Men от The Body Shop
The Body Shop – британский бренд, который принадлежит бразильскому гиганту Natura. Духи White Musk For Men на рынке с 2007, и достаточно хорошо себя зарекомендовали.
- Ароматы этого парфюма – лаванда, герань, жасмин, бархатные нотки мускуса и сандала. Духи эти не резкие, но солидные и со стабильной свежестью.
White Musk For Men от The Body Shop / Фото pinterest
Bleu Noir For Him от Narciso Rodriguez
Нарцисо Родригес – американский модельер, который дебютировал в парфюмерии в 2003 году. Однако аромат Bleu Noir For Him на рынке с 2015.
- Мускус в Bleu Noir For Him – центральный аромат, почти не разбавленный, но оттененный нотками цитрусовых и терпкого кедра.
Bleu Noir For Him от Narciso Rodriguez / Фото fragroom
Musc Panache от Maison Rebatchi
Эту компанию создал Мохаммед Ребатчи, житель пригорода Парижа и сын эмигрантов из Алжира. Сегодня бренд Maison Rebatchi уверенно завоевывает мировые рынки, хотя его основателю нет и 30 лет.
- Духи Musc Panache – цитрусовые. Свежие ноты мандарина и горького апельсина замешаны на восточных специях и теплом мускусе. Аромат в целом очень легкий, но оставляет после себя прочный шлейф.
Musc Panache от Maison Rebatchi / Фото mess
Voyage d'Hermes от Hermes
Французский бренд Hermes вряд ли нужно представлять – его знают все, ведь существует он аж с 1837. А вот парфюм Voyage d'Hermes выпускают с 2010.
- Мускус в аромате Voyage d'Hermes ненавязчивый. Зато ярки нотки кардамона с лимоном, потом есть еще и легкие намеки на зеленый чай. Неудивительно, что этот парфюм называют лаконичным и уравновешенным.
Voyage d'Hermes от Hermes / Фото Hermes
Homme Cologne от Dior
Похожая история и с Dior (французский дом моды, основан в 1946 году). Только вот косметику для мужчин эта компания начала делать с 2006.
- Homme Cologne – простой парфюм на базе цитрусовых ноток и мускуса с вкраплениями бергамота и грейпфрута. Простой, но эффективный в области привлечения противоположного пола.
Homme Cologne от Dior / Фото marident
Немного к теме О сосках, феромонах и витамине С: когда эволюция свернула не туда
Поделиться новостью