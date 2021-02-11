Как это так, что некоторые внешне вроде не очень красивые мужчины буквально притягивают к себе женщин, словно магнитом? Галантность, чувство юмора, интеллект? Все это так, но часто магнитом является не что иное, как запах.

Мускус – это вещество, которое вырабатывают железы некоторых животных для привлечения противоположного пола. В материале британского исследовательского центра SIRC пишут, что женщины к нему в 1000 раз чувствительнее, чем мужчины.

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Проще говоря, мускус – мужской афродизиак. Используют ли его в парфюмерии? Безусловно, да. И вот несколько удачных, по мнению, Men 24 , примеров.

White Musk For Men от The Body Shop

The Body Shop – британский бренд, который принадлежит бразильскому гиганту Natura. Духи White Musk For Men на рынке с 2007, и достаточно хорошо себя зарекомендовали.

Ароматы этого парфюма – лаванда, герань, жасмин, бархатные нотки мускуса и сандала. Духи эти не резкие, но солидные и со стабильной свежестью.



White Musk For Men от The Body Shop / Фото pinterest

Bleu Noir For Him от Narciso Rodriguez

Нарцисо Родригес – американский модельер, который дебютировал в парфюмерии в 2003 году. Однако аромат Bleu Noir For Him на рынке с 2015.

Мускус в Bleu Noir For Him – центральный аромат, почти не разбавленный, но оттененный нотками цитрусовых и терпкого кедра.



Bleu Noir For Him от Narciso Rodriguez / Фото fragroom

Musc Panache от Maison Rebatchi

Эту компанию создал Мохаммед Ребатчи, житель пригорода Парижа и сын эмигрантов из Алжира. Сегодня бренд Maison Rebatchi уверенно завоевывает мировые рынки, хотя его основателю нет и 30 лет.

Духи Musc Panache – цитрусовые. Свежие ноты мандарина и горького апельсина замешаны на восточных специях и теплом мускусе. Аромат в целом очень легкий, но оставляет после себя прочный шлейф.



Musc Panache от Maison Rebatchi / Фото mess

Voyage d'Hermes от Hermes

Французский бренд Hermes вряд ли нужно представлять – его знают все, ведь существует он аж с 1837. А вот парфюм Voyage d'Hermes выпускают с 2010.

Мускус в аромате Voyage d'Hermes ненавязчивый. Зато ярки нотки кардамона с лимоном, потом есть еще и легкие намеки на зеленый чай. Неудивительно, что этот парфюм называют лаконичным и уравновешенным.



Voyage d'Hermes от Hermes / Фото Hermes

Homme Cologne от Dior

Похожая история и с Dior (французский дом моды, основан в 1946 году). Только вот косметику для мужчин эта компания начала делать с 2006.

Homme Cologne – простой парфюм на базе цитрусовых ноток и мускуса с вкраплениями бергамота и грейпфрута. Простой, но эффективный в области привлечения противоположного пола.



Homme Cologne от Dior / Фото marident

Обрати внимание: не стоит к ароматам-афродизиакам относиться с избыточным доверием. Но не стоит и проявлять скепсис и смеяться над ними. Мускус – и это свершившийся факт – таки прекрасно звучит в мужских духах! Поэтому возьми на заметку – скоро же День Валентина.