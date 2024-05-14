По словам популярного эксперта по вопросам отношений Кевина Паско из Канады, существует 5 стадий в отношениях. Он поделился подробностями этих стадий в тиктоке, предупредив, что большинство людей не доходят даже до третьей.
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Эксперт по отношениям описал 5 стадий романтических отношений
Видео Паско уже стало вирусным в тиктоке, там он описывает каждую стадию, начиная с медового месяца (который на самом деле может длиться до года).
Медовый месяц или, как у нас говорят, букетно-конфетный период – это "бурное чувство любви, розовые очки, связь из-за сходства".
А вот следующая фаза – это борьба за власть, когда вы начинаете замечать различия между собой. По меньшей мере, сходство уже не кажется таким большим.
Этот этап обычно заканчивается двумя разными способами.
- Пара может остаться на стадии борьбы за власть. Можешь представить себе старых супругов, которые все еще спорят и дерутся.
- Или же люди расходятся, говоря что-то вроде: "Это слишком, я больше не могу так".
После разрыва человек обычно возвращается к стадии медового месяца, но уже с кем-то другим. І повторяет этот токсичный цикл медового месяца – борьбы за власть – разрыва.
Важно выйти из стадии борьбы и принять партнера полностью / Фото freepik
Способ выйти из этого – конечно, перейти к третьей фазе, суть которой в адаптации и принятии. То есть любить не только за сходства, но и за различия, и учиться принимать человека полностью.
Вы создаете новую энергию, используя сходства и различия между вами, чтобы создать что-то совершенно новое,
– объяснил Кевин.
Однако, по его словам, большинство людей даже не доходят до третьей фазы. Потому что ключ к переходу – в полном принятии партнера и осознании того, что он никогда не изменится в будущем. А это сложная задача, которая требует лет усилий.
Четвертая же фаза – обязательства, которая наступает после того, как ты принимаешь человека таким, какой он есть. И вы вместе начинаете строить совместную жизнь.
Наконец, пятая фаза – это единство, полное и безусловное, когда вы полностью созвучны в паре.
К 5 стадии люди идти могут десятилетиями. А она и должна быть целью.