Були часи, коли сміялися з керлінгу. Що сталося? Нічого, просто він увійшов до програми Олімпійських ігор. Французький драматург та сатирик П'єр Бомарше недарма ще у XVIII столітті говорив: "Я поспішаю посміятися над дурними змаганнями, поки вони ще не стали офіційними видами спорту!"

Баблбол

У принципі, це футбол. Але – бульбашковий футбол. Аби у нього зіграти, як зауважив Men 24, до шкіряної кулі (м'яча, який копають ногами) потрібно ще додати 14 (на дві команди по 7 людей) поліуретанових куль. Їх називають зорбами.

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Принципова різниця футболу і баблболу – копати треба не лише м'яч, а й чужі бульбашки.

Німеччина й Англія досі не визначили між собою, у якій же країні винайшли цей вид спорту. І не дивно, адже у 2020 році з його карантинами й самоізоляціями баблбол набув особливого, майже сакрального значення.



Коли копати можна не лише м'яч, але й суперника – це про баблбол / Фото pinterest

Баблбол від футбольних фанів – гарне відео для прикладу:

Кабадді

Гра з дуже складними правилами: гравець повинен безперервно кричати "кабадді, кабадді, кабадді", допоки стане духу. А за цей час ще й спробувати торкнутися якомога більшої кількості гравців команди суперника.

Ні, це ще не все. Щойно гравець припинить кричати, аби набрати в легені повітря – уся команда суперника (крім тих, до кого торкнулися) накидається на нього і намагатиметься встигнути повалити на землю.

Думаєш, це щось сучасне, з дивного 2020? А ні, гру придумали 4000 років тому в Індії. Щось таки в ній є, якщо досі популярна.



У кабадді чемпіонами стають команди, у гравців якої сильніші легені / Фото pinterest

Як грають у кабадді – дивись відео:

Суоподкупалло

Болотний футбол. Ось цей вид спорту – більш чи менш сучасний. Він зародився наприкінці ХХ століття у фінських трясовинах, а згодом захопив увесь Скандинавський півострів і чомусь Шотландію.

Розмір поля-болота удвічі менший футбольного, матч короткий, два тайми по 13 хвилин – адже це дуже фізично важкий спорт.

Перевдягатися чи перевзування протягом гри – категорично заборонено.



Болотний футбол став дуже популярним у Шотландії, причому чомусь серед жінок / Фото pinterest

Болотний футбол у всій красі: відео для прикладу

Боссабол

Як поєднати волейбол, гімнастику і капоейру? Не треба їх поєднувати, це вже зробили – в іспанському боссаболі. Цьому молодому видові спорту виповнилося лише 10 рочків.

Тут правила прості: стрибай на батуті й відбивай м'яч. Ногами, руками, головою, грудьми й іншими кінцівками чи місцями тіла – жодних обмежень.

Головне – перекинути м'яч на сторону суперника не більше ніж за 5 дотиків.



Стрибай на батуті та влучай по м'ячу – нічого ж складного / Фото pinterest

Ось так люди і розважаються, і спортом займаються – боссабол у відео:

Шинкікінг

Shin – це "гомілка" з англійської, kicking – копання, удари ногами.

Суперники набивають штанини сіном, хапають один одного за барки й тлумляться ногами, прагнучи влучати по гомілках. Двобій завершують, коли один зі суперників впаде.

І хоча з'явилася ця дивна забава ще на початку XVII століття в Англії, відтоді вона міцно, гм, стоїть на ногах.



Shin-kicking – "копанка по гомілках" / Фото pinterest

Якщо цікаво, як воно все відбувається у шінкікінгу – ось відео: