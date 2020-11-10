Были времена, когда смеялись над керлингом. И ничего. Больше даже, он вошел в программу Олимпийских игр. Французский драматург и сатирик Бомарше недаром еще в XVIII веке говорил: "Я спешу посмеяться над глупыми соревнованиями, пока они еще не стали официальными видами спорта!"

Баблбол

В принципе, это футбол. Но – пузырьковый футбол . Чтобы в него сыграть, как заметил Men 24 , к кожаному шару (мячу, который пинают ногами) нужно еще добавить 14 (на две команды по 7 человек) полиуретановых шаров. Их называют зорбами.

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Принципиальная разница футбола и баблбола – бить надо не только по мячу, но и по чужим пузырям.

Германия и Англия до сих пор не определили между собой, в какой же стране изобрели этот вид спорта. И неудивительно, ведь в 2020 году с его карантинами и самоизоляциями баблбол приобрел особое, почти сакральное значение.



Когда бить можно не только мяч, но и соперника – это о баблболе / Фото pinterest

Баблбол от футбольных фанатов – хорошее видео для примера:

Кабадди

Игра со сложными правилами: игрок должен непрерывно кричать "кабадди, кабадди, кабадди", пока хватит духу. А за это время еще и попробовать коснуться как можно большего количества игроков команды соперника.

Нет, это еще не все. Только игрок прекратит кричать, чтобы набрать в легкие воздуха – вся команда соперника (кроме тех, кого коснулись) набрасывается на него и пытаться успеть по валить на землю.

Думаешь, это что-то современное, из странного 2020? А нет, игру придумали 4000 лет назад в Индии. Что-то в ней есть, если до сих пор популярна.



В кабадди чемпионами становятся команды, у игроков которой сильнее легкие / Фото pinterest

Как играют в кабадди – смотри видео:

Суоподкупалло

Болотный футбол. Вот этот вид спорта – более или менее современный. Он зародился в конце ХХ века в финских трясинах, а затем захватил весь Скандинавский полуостров и почему-то Шотландию.

Размер поля-болота вдвое меньше футбольного, матч короткий, два тайма по 13 минут – это ведь очень физически тяжелый спорт.

Переодеваться или переобувания в течение игры – категорически запрещено.



Болотный футбол стал очень популярным в Шотландии, причем почему-то среди женщин / Фото pinterest

Болотный футбол во всей красе: видео для примера

Боссабол

Как совместить волейбол, гимнастику и капоэйру? Не надо их соединять, это уже сделали – в испанском боссаболе. Этому молодому виду спорта исполнилось всего 10 годиков.

Здесь правила просты: прыгай на батуте и отбивай мяч. Ногами, руками, головой, грудью и другими конечностями или местами тела – никаких ограничений.

Главное – перебросить мяч на сторону соперника не более чем за 5 касаний.



Прыгай на батуте и попадай по мячу – ничего же сложного / Фото pinterest

Вот так люди и развлекаются, и спортом занимаются – боссабол в видео:

Шинкикинг

Shin – это "голень" с английского, kicking – удары ногами.

Соперники набивают штанины сеном, хватают друг друга за грудки и бьются ногами, стремясь попадать по голенях. Поединок завершают, когда один из соперников упадет.

И хотя появилась эта странная забава еще в начале XVII века в Англии, с тех пор она прочно, гм, стоит на ногах.



Shin-kicking – "ударяшка по голенях" / Фото pinterest