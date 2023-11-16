Зараз, мабуть, кожен знає, що привабливість чи непривабливість залежить від багатьох факторів. Існують риси характеру, корисні звички або навіть способи поведінки, які можуть схилити чашу терезів у різні боки. І навіть якщо хтось вважає тебе привабливим, не всі, кого ти зустрічаєш, можуть думати так само.

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Це правда, що є речі, які ти можеш зробити для себе, щоб виглядати привабливіше, але є речі, які насправді не допомагають і призводять до марної трати часу та енергії.

Ти повинен розуміти, що бути привабливим – це не тільки бути привабливим в романтичному плані. Але й викликати у людей бажання бути поруч з тобою і дізнатися про тебе більше, щоб вони вважали тебе цікавою людиною і тим, кого вони хотіли б мати у своєму житті або навіть у своєму робочому колективі, так що переваги виходять за рамки світу побачень.

І якщо ти дійсно хочеш піднятися на щабель вище, важливо перестати чіплятися за міфи, які не працюють.

1. Важлива лише зовнішність

Звичайно, зовнішність допомагає і може дати тобі перевагу, але насправді це не найважливіше, оскільки ти можеш бути традиційно гарним і генетично привілейованим, і все одно вважатися жахливою, немотивованою, токсичною і неприємною людиною.

Звичайно, ти повинен дбати про зовнішність, те, як ти одягаєшся, твою гігієну, зачіску та шкіру, але важливо також культивувати те, що всередині, і пам'ятати, що хороша особистість може завести тебе набагато далі.



Можна бути красивим і водночас вкрай неприємним / Фото halayalex

2. Впевненість робить тебе привабливими

Так, впевненість у собі, безумовно, робить тебе впевненим, привабливим і сильним, і це привертає увагу з правильних причин, але всьому є межа.

Існує велика різниця між впевненістю і зарозумілістю або самовпевненістю, яка є однією з рис особистості, що вважається найменш привабливою. А все тому, що вона демонструє великий брак смирення і навіть співчуття до інших, і може скластися враження, що ти намагаєшся щось компенсувати.

3. Бути "сильним" робить тебе привабливим

Як і у випадку з питанням впевненості, емоційна сила також вважається привабливою. Адже показує, що ти перебуваєш у контакті з емоціями, розумієш їх і не боїшся виражати себе і бути вразливим.

Важливо розуміти, що бути сильним не означає, що плакати, сумувати, злитися, відчувати біль або ділитися цими емоціями з оточуючими людьми – це ненормально. Прояв вразливості робить тебе людиною, дозволяє іншим відкритися і дозволяє тобі краще взаємодіяти з іншими. Поводитися як беземоційний робот – не найпривабливіша річ.

4. Особистість-лідер допомагає тобі завойовувати інших

Завжди хотіти бути в центрі уваги, не давати іншим говорити або ділитися своїми досягненнями, а також мати свою хвилину слави – одна з найнепривабливіших речей, які ти можеш зробити.

Психологія стверджує, що людям подобається відчувати, що їх слухають, що інші цінують їх, поважають і хочуть від них почути, тому бути "містером Монолог" або людиною, яка завжди перехоплює розмову, яка завжди кричить, щоб усі чули, або яка краде увагу навіть тоді, коли не її черга, в кінцевому підсумку має своєрідний відштовхуючий ефект на інших.



Важливо вміти слухати інших людей / Фото halayalex

5. Уміння слухати робить тебе привабливішими

Так, вміння добре слухати також може змусити інших почуватися добре, коли вони поруч з тобою, і змусити їх думати, що ти приваблива людина, особливо зсередини, але є велика різниця між тим, щоб бути хорошим слухачем і ніколи не ділитися нічим про себе.

Найкращий спосіб створити зв'язок і більшу привабливість – це наважитися розповісти про себе, поділитися своєю історією, своїми досягненнями і навіть помилками, щоб інші могли краще тебе пізнати. Важливо дотримуватися балансу, коли ти можеш говорити про себе, але також дозволяти іншим говорити про тебе.

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Так-так, привабливість – не лише про зовнішній вигляд. І не лише про прояви сили та мужності. Тож, гайда позбуватися шкідливих міфів, які можуть ускладнювати тобі життя.