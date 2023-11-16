Сейчас, вероятно, каждый знает, что привлекательность или непривлекательность зависит от многих факторов. Существуют черты характера, полезные привычки или даже способы поведения, которые могут склонить чашу весов в разные стороны. И даже если кто-то считает тебя привлекательным, не все, кого ты встречаешь, могут думать так же.

Стоит внимания Легкость в бокале: рецепт пряного и цитрусового коктейля для ярких выходных

Это правда, что есть вещи, которые ты можешь сделать для себя, чтобы выглядеть более привлекательно, но есть вещи, которые на самом деле не помогают и приводят к пустой трате времени и энергии.

Ты должен понимать, что быть привлекательным – это не только привлекательным в романтическом плане. Но и вызвать у людей желание быть рядом с тобой и узнать тебя больше, чтобы они считали тебя интересным человеком и тем, кого они хотели бы иметь в своей жизни или даже в своем рабочем коллективе, так что преимущества выходят за рамки мира свиданий.

И если ты действительно хочешь подняться на ступеньку выше, важно перестать цепляться за мифы, которые не работают.

1. Важна только внешность

Конечно, внешность помогает и может дать тебе преимущество, но на самом деле это не самое важное, поскольку ты можешь быть традиционно красивым и генетически привилегированным, и все равно считаться ужасным, немотивированным, токсичным и неприятным человеком.

Конечно, ты должен заботиться о внешности, то, как ты одеваешься, твою гигиену, прическу и кожу, но важно также культивировать то, что внутри, и помнить, что хорошая личность может завести тебя гораздо дальше.



Можно быть красивым и в то же время крайне неприятным / Фото halayalex

2. Уверенность делает тебя привлекательными

Да, уверенность в себе, безусловно, делает тебя уверенным, привлекательным и сильным, и это привлекает внимание по правильным причинам, но всему есть предел.

Существует большая разница между уверенностью и высокомерием или самоуверенностью, которая является одной из черт личности, которая считается менее привлекательной. А все потому, что она демонстрирует большой недостаток смирения и даже сострадания к другим, и может показаться, что ты пытаешься что-то компенсировать.

3. Быть "сильным" делает тебя привлекательным

Как и в случае с вопросом уверенности, эмоциональная сила тоже считается привлекательной. Ведь показывает, что ты находишься в контакте с эмоциями, понимаешь их и не боишься выражать себя и быть уязвимым.

Важно понимать, что быть сильным не значит, что плакать, грустить, злиться, испытывать боль или делиться этими эмоциями с окружающими людьми – это ненормально. Проявление уязвимости делает тебя человеком, позволяет другим открыться и позволяет тебе лучше взаимодействовать с другими. Вести себя как безэмоциональный робот – не самая привлекательная вещь.

4. Личность-лидер помогает тебе завоевывать других

Всегда хотеть быть в центре внимания, не давать другим говорить или делиться своими достижениями, а также иметь свою минуту славы – одна из самых непривлекательных вещей, которые ты можешь сделать.

Психология утверждает, что людям нравится чувствовать, что их слушают, что другие ценят их, уважают и хотят от них услышать, поэтому быть "мистером Монологом" или человеком, который всегда перехватывает разговор, который всегда кричит, чтобы все слышали, или который ворует внимание даже тогда, когда не его очередь, в конечном итоге имеет своеобразный отталкивающий эффект на других.



Важно уметь слушать других людей / Фото halayalex

5. Умение слушать делает тебя более привлекательными

Да, умение хорошо слушать также может заставить других чувствовать себя хорошо, когда они рядом с тобой, и заставить их думать, что ты привлекательный человек, особенно изнутри, но есть разница между тем, чтобы быть хорошим слушателем и никогда не делиться ничем о себе.

Лучший способ создать связь и большую привлекательность – это решиться рассказать о себе, поделиться своей историей, своими достижениями и даже ошибками, чтобы другие могли лучше тебя узнать. Важно соблюдать баланс, когда ты можешь говорить о себе, но также позволять другим говорить о тебе.

Читай также 6 важных жизненных уроков, которые можно извлечь из игры в шахматы

Да-да, привлекательность – не только о внешнем виде. И не только о проявлении силы и мужества. Айда избавляться от вредных мифов, которые могут усложнять тебе жизнь.