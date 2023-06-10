Особенно часто это случается в начале отношений, когда они еще не окрепли достаточно и не установился надлежащий уровень взаимодоверия. Рассказываем о 5 самых распространенных ситуаций, которых следует стараться избегать как можно сильнее.

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Когда говорит, что встречается с другом, но это подруга (и наоборот)

Это самая большая проблема, с которой сталкивается каждая пара, одинаково присущая и девушкам, и парням. Это естественно, когда друзья противоположного пола приглашают на встречу. Но не очень хорошо, когда человек решает не говорить своей половинке об их поле, или хуже – говорит ложно.

На самом деле, когда человек предупреждает заранее, обо всем можно договориться, а вот когда позже оказывается недомолвка или неправда, партнер или партнерша точно почувствует себя неудобно или раздраженно.

Когда вообще не говорит о встрече

Конечно, не стоит просить половинку отчитываться о каждом поступке или рассказывать, с кем встречается каждый день. Но если люди в отношениях, то должны, по крайней мере, быть внимательными друг к другу.

Когда один человек ничего не говорит, другой может запланировать совместное время. Но потом услышать что-то вроде: "Ой, а у меня встреча", – это довольно неприятно. Поэтому лучше сказать о таком заранее, проявить внимание, чтобы потом никто не держал гнев в себе.



Есть несколько ситуаций, которые приводят к гневу в отношениях, но которых можно избежать / Фото @freepik

Когда отменяет свидание из-за домашних дел

Человек часами ищет место для свидания, организует программу встречи, в конце концов, выбирает одежду и духи – ведь есть договоренность. Как вдруг ее половинка говорит: "У меня срочные дела дома".

Да, мозг понимает, что так уж случилось, и человек не виноват – но сердце не может никого не обвинить в ситуации. Потому все же лучше организоваться так, чтобы "домашних дел" не возникало в неподходящие моменты.

Когда делает комплименты о внешности, но не тебе

Конечно, каждый из нас понимает, что в мире есть много людей, объективно более красивых. Но разве это означает, что можно осыпать кого-то постороннего комплиментами, если ты в отношениях?

Лучше делать комплименты друг другу – в таком количестве, чтобы оставаться довольными. И тогда на комплименты посторонним никто уже и не будет обращать внимания.

Когда невозможно дозвониться