Особенно часто это случается в начале отношений, когда они еще не окрепли достаточно и не установился надлежащий уровень взаимодоверия. Рассказываем о 5 самых распространенных ситуаций, которых следует стараться избегать как можно сильнее.
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Когда говорит, что встречается с другом, но это подруга (и наоборот)
- Это самая большая проблема, с которой сталкивается каждая пара, одинаково присущая и девушкам, и парням. Это естественно, когда друзья противоположного пола приглашают на встречу. Но не очень хорошо, когда человек решает не говорить своей половинке об их поле, или хуже – говорит ложно.
- На самом деле, когда человек предупреждает заранее, обо всем можно договориться, а вот когда позже оказывается недомолвка или неправда, партнер или партнерша точно почувствует себя неудобно или раздраженно.
Когда вообще не говорит о встрече
- Конечно, не стоит просить половинку отчитываться о каждом поступке или рассказывать, с кем встречается каждый день. Но если люди в отношениях, то должны, по крайней мере, быть внимательными друг к другу.
- Когда один человек ничего не говорит, другой может запланировать совместное время. Но потом услышать что-то вроде: "Ой, а у меня встреча", – это довольно неприятно. Поэтому лучше сказать о таком заранее, проявить внимание, чтобы потом никто не держал гнев в себе.
Есть несколько ситуаций, которые приводят к гневу в отношениях, но которых можно избежать / Фото @freepik
Когда отменяет свидание из-за домашних дел
- Человек часами ищет место для свидания, организует программу встречи, в конце концов, выбирает одежду и духи – ведь есть договоренность. Как вдруг ее половинка говорит: "У меня срочные дела дома".
- Да, мозг понимает, что так уж случилось, и человек не виноват – но сердце не может никого не обвинить в ситуации. Потому все же лучше организоваться так, чтобы "домашних дел" не возникало в неподходящие моменты.
Когда делает комплименты о внешности, но не тебе
- Конечно, каждый из нас понимает, что в мире есть много людей, объективно более красивых. Но разве это означает, что можно осыпать кого-то постороннего комплиментами, если ты в отношениях?
- Лучше делать комплименты друг другу – в таком количестве, чтобы оставаться довольными. И тогда на комплименты посторонним никто уже и не будет обращать внимания.
Когда невозможно дозвониться
- Как себе объяснить, что партнеру или партнерше невозможно дозвониться? Скажем, на работу, уже с самого утра. Или на личный телефон, но вечером, когда человек должен быть свободным.
- Да, конечно, у каждого человека есть своя отдельная социальная жизнь. Однако трудно поверить, что ему так трудно посвятить несколько минут в день телефонному разговору с важным в жизни человеком.