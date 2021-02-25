5 переконливих причин забути про спідню білизну

Джерело:Men'sHealth
Спідня білизна – здається, обов'язковий атрибут гардеробу, яким ми щодня користуємося. І більшість чоловіків упевнено скажуть, що з міркувань гігієни та моралі її таки треба одягати. Але є й інша думка.
Є причини, щоб відмовитися від спіднього. Їх навів Джамін Брамбхет – доктор медичних наук та співдиректор клініки урології PUR у Клермоні в штаті Флорида.
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Спідня білизна, особливо синтетична, буквально блокує доступ повітря до тіла.
Протягом дня (особливо під час активних рухів, виконання спортивних вправ тощо) спіднє інтенсивно вбирає піт.
Спіднє вбирає піт і перешкоджає доступу повітря до тіла / Фото unsplash
Щойно ти припиниш одягати спідню білизну, твоє сексуальне життя стане яскравішим. Щонайменше, так думають деякі психологи.
Вузька й тісна білизна натирає і подразнює шкіру. Якщо її носити тривалий час, то тиск на пахові лімфовузли може порушити кровообіг.
Тісна білизна порушує кровообіг і сприяє перегріву статевих органів / Фото unsplash
Труси мають неприємну здатність – збігатися, підвертатися, забиватися між стегон, перекручуватися… Ну і завдавати інших клопотів сотнями способів.
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