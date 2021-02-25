5 переконливих причин забути про спідню білизну

25 лютого 2021 , 08:43
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Джерело:

Men'sHealth

Спідня білизна – здається, обов'язковий атрибут гардеробу, яким ми щодня користуємося. І більшість чоловіків упевнено скажуть, що з міркувань гігієни та моралі її таки треба одягати. Але є й інша думка.

Є причини, щоб відмовитися від спіднього. Їх навів Джамін Брамбхет – доктор медичних наук та співдиректор клініки урології PUR у Клермоні в штаті Флорида.

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Чому чоловікам варто відмовитися від спідньої білизни

Вентиляція

Спідня білизна, особливо синтетична, буквально блокує доступ повітря до тіла.

  • Наслідок – тіло гріється, і так виникає сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків.

Зручність

Протягом дня (особливо під час активних рухів, виконання спортивних вправ тощо) спіднє інтенсивно вбирає піт.

  • Наслідок – набридливий дискомфорт протягом решти дня.


Спіднє вбирає піт і перешкоджає доступу повітря до тіла / Фото unsplash

Секс

Щойно ти припиниш одягати спідню білизну, твоє сексуальне життя стане яскравішим. Щонайменше, так думають деякі психологи.

  • Мовляв, без білизни чоловіки частіше думають про секс, і, як наслідок, частіше ним займаються.

Здоров'я

Вузька й тісна білизна натирає і подразнює шкіру. Якщо її носити тривалий час, то тиск на пахові лімфовузли може порушити кровообіг.

  • Наслідок – надмірний приплив крові до внутрішніх статевих органів і нагрівання зовнішніх.


Тісна білизна порушує кровообіг і сприяє перегріву статевих органів / Фото unsplash

Зовнішність

Труси мають неприємну здатність – збігатися, підвертатися, забиватися між стегон, перекручуватися… Ну і завдавати інших клопотів сотнями способів.

  • Естетично некрасиво – постійно намагатися поправити щось у себе в паху, погодься.
Важливо: ми не закликаємо відмовлятися від спідньої білизни, а тільки наводимо інформацію для роздумів. Жоден журналіст Men 24 від спідньої білизни не відмовлявся і відмовлятися не збирається. Щонайменше, сьогодні.

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