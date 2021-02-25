Спідня білизна – здається, обов'язковий атрибут гардеробу, яким ми щодня користуємося. І більшість чоловіків упевнено скажуть, що з міркувань гігієни та моралі її таки треба одягати. Але є й інша думка.

Є причини, щоб відмовитися від спіднього. Їх навів Джамін Брамбхет – доктор медичних наук та співдиректор клініки урології PUR у Клермоні в штаті Флорида.

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Чому чоловікам варто відмовитися від спідньої білизни

Вентиляція

Спідня білизна, особливо синтетична, буквально блокує доступ повітря до тіла.

Наслідок – тіло гріється, і так виникає сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків.

Зручність

Протягом дня (особливо під час активних рухів, виконання спортивних вправ тощо) спіднє інтенсивно вбирає піт.

Наслідок – набридливий дискомфорт протягом решти дня.



Спіднє вбирає піт і перешкоджає доступу повітря до тіла / Фото unsplash

Секс

Щойно ти припиниш одягати спідню білизну, твоє сексуальне життя стане яскравішим. Щонайменше, так думають деякі психологи.

Мовляв, без білизни чоловіки частіше думають про секс, і, як наслідок, частіше ним займаються.

Здоров'я

Вузька й тісна білизна натирає і подразнює шкіру. Якщо її носити тривалий час, то тиск на пахові лімфовузли може порушити кровообіг.

Наслідок – надмірний приплив крові до внутрішніх статевих органів і нагрівання зовнішніх.



Тісна білизна порушує кровообіг і сприяє перегріву статевих органів / Фото unsplash

Зовнішність

Труси мають неприємну здатність – збігатися, підвертатися, забиватися між стегон, перекручуватися… Ну і завдавати інших клопотів сотнями способів.

Естетично некрасиво – постійно намагатися поправити щось у себе в паху, погодься.

Важливо: ми не закликаємо відмовлятися від спідньої білизни, а тільки наводимо інформацію для роздумів. Жоден журналіст Men 24 від спідньої білизни не відмовлявся і відмовлятися не збирається. Щонайменше, сьогодні.

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