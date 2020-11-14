Ти не повіриш, але в чоловічому гардеробі спідня білизна – ледь не найважливіший елемент. І цьому є логічне пояснення: вона зберігає усе сокровенне, що в тебе є. У новому матеріалі Men 24 розберемося, з якої тканини спідня білизна дозволить тобі почуватися комфортно.

У спідній білизні ти маєш почуватися комфортно. Вона повинна дихати та не надто тиснути. Читай на Men 24, з якої тканини краще вибрати спідню чоловічу білизну.

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1. Бавовна. Така білизна м'яка на дотик, а також дозволяє твоїй шкірі дихати. Як правило, більшість спідньої білизни виготовляють або зі 100-відсоткової бавовни, або з її суміші з іншими матеріалами. Більшість чоловічих бавовняних трусів мають пояс, виконаний з еластичного матеріалу, наприклад, еластану.

Але варто пам'ятати, що бавовна надзвичайно легко вбирає вологу. Тож вибирати таке спіднє для занять спортом – не найкраща ідея.



Спідня білизна з бавовни підходить для щоденного носіння / Фото John Lewis

2. Поліестер. Це відмінний еластичний матеріал, який забезпечує більшу гнучкість. Також це тонка тканина з відведенням вологи, і це означає, що вона має охолоджуючий ефект.

Спідня білизна з поліестеру підходить для занять спортом. Тож потурбуйся про те, щоб у твоєму гардеробі були бодай кілька пар.



Спідня білизна з поліестеру підходить для занять спортом / Фото pinterest

3. Модал. Це напівсинтетичне віскозне волокно. Воно пропонує менше підтримки, ніж бавовна, але на дотик нагадує шовк. Також ця тканина – екологічно чиста.

Спіднє з модалу можуть обирати чоловіки, які є екологічно свідомими та намагаються потурбуватися про довкілля.

4. Нейлон теж має певну схожість з шовком. Але він може не надто підійти тим чоловікам, у яких чутлива шкіра. Втім, як і поліестер, нейлон міцний й еластичний, тож непогано підходить для занять у спортзалі.

Нейлонове спіднє можна носити як на щодень, так і для занять спортом.



Нейлонова спідня білизна також підходить для заняття спортом / Фото pinterest

5. Шовк. Це надзвичайно приємний, але дуже слизький матеріал. Шовкове спіднє все ж личить для особливих випадків. Натомість на щодень носити його буде щонайменше не зручно.

Шовкове спіднє підійде для романтичних зустрічей. Якщо ж носити його у повсякденному житті – ти відчуватимеш дискомфорт.



Шовкова спідня білизна приємна на дотик, але не зручна для щоденного носіння / Фото pinterest

Бонус:

Антимікробна спідня білизна. Це тип спіднього, який виготовляється з використанням частинок срібла або матеріалу, відомого як триклозан. Останній допомагає запобігти появі неприємного запаху та сприяє підтримці гігієни в інтимній зоні.

Але це зовсім не означає, що достатньо одягнути антимікробні труси та не ходити в душ тижнями.

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Тож ми рекомендуємо перед покупкою спідньої білизни звертати увагу на її склад. Так ти зможеш підібрати оптимальні варіанти як для повсякденного носіння, так і для занять спортом.