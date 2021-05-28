А от і ні – все це міфи, віра в які шкодить і водіям, і пішоходам. Як і, скажімо, те, що без існування алкоголю не існувало б аварій. Або те, що розумні машини найнадійніше захищають своїх власників.

Варте уваги Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

Викриваємо міфи про дорожній рух

Міф 1

"Ти набагато швидше досягнеш мети, якщо будеш постійно перебудовуватися в ряд, який рухається швидше".

Ні. Перебудовування в потоці не дають помітного виграшу в часі.

У середньому водій економить 4 хвилини за 1,5 години дороги. Воно того варто?

Міф 2

"Якщо добре пошукати, то обов'язково знайдеш на парковці зручніше місце".

Місце, яке ти займаєш на парковці супермаркету після тривалих пошуків, як свідчить статистика, анітрохи не ближче до входу, ніж перше вільне, яке тобі трапилося.

Тож спокійно займай саме його і не женися за примарним виграшем.



Розвінчуємо кілька міфів, які шкодять учасникам дорожнього руху / Фото unsplash

Міф 3

"Більше доріг – менше заторів".

Якби ж. Насправді нові дороги геть не розвантажують трафік.

Навпаки, чим комфортніше стаїздити у тому чи іншому районі, тим більше його мешканців купують машини.

Міф 4

"Нуль проміле за кермом – гарантія зниження кількості ДТП".

Тут не беремося стверджувати однозначно – може трохи й так.

Однак у США якось порахували, що за статистикою люди з невеликою кількістю алкоголю в крові потрапляли в аварії рідше, ніж цілком тверезі.

А це – корисно Як самостійно поміняти колесо в автомобілі: покрокова інструкція

Міф 5

"Чим розумніший автомобіль, тим убезпеченіший водій".