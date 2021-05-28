А от і ні – все це міфи, віра в які шкодить і водіям, і пішоходам. Як і, скажімо, те, що без існування алкоголю не існувало б аварій. Або те, що розумні машини найнадійніше захищають своїх власників.

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Викриваємо міфи про дорожній рух 

Міф 1

"Ти набагато швидше досягнеш мети, якщо будеш постійно перебудовуватися в ряд, який рухається швидше".

  • Ні. Перебудовування в потоці не дають помітного виграшу в часі.
  • У середньому водій економить 4 хвилини за 1,5 години дороги. Воно того варто?

Міф 2

"Якщо добре пошукати, то обов'язково знайдеш на парковці зручніше місце".

  • Місце, яке ти займаєш на парковці супермаркету після тривалих пошуків, як свідчить статистика, анітрохи не ближче до входу, ніж перше вільне, яке тобі трапилося.
  • Тож спокійно займай саме його і не женися за примарним виграшем.

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Розвінчуємо кілька міфів, які шкодять учасникам дорожнього руху / Фото unsplash

Міф 3

"Більше доріг – менше заторів".

  • Якби ж. Насправді нові дороги геть не розвантажують трафік.
  • Навпаки, чим комфортніше стаїздити у тому чи іншому районі, тим більше його мешканців купують машини.

Міф 4

"Нуль проміле за кермом – гарантія зниження кількості ДТП".

  • Тут не беремося стверджувати однозначно – може трохи й так.
  • Однак у США якось порахували, що за статистикою люди з невеликою кількістю алкоголю в крові потрапляли в аварії рідше, ніж цілком тверезі.

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Міф 5

"Чим розумніший автомобіль, тим убезпеченіший водій".

  • Можливо, справедливість цієї тези ще доведуть.
  • Однак поки що доведено, що в таких випадках можна спостерігати ефект Пельцмана: чим безпечніший автомобіль, тим недбаліше себе поводить водій.