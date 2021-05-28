А от і ні – все це міфи, віра в які шкодить і водіям, і пішоходам. Як і, скажімо, те, що без існування алкоголю не існувало б аварій. Або те, що розумні машини найнадійніше захищають своїх власників.
Варте уваги Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки
Викриваємо міфи про дорожній рух
Міф 1
"Ти набагато швидше досягнеш мети, якщо будеш постійно перебудовуватися в ряд, який рухається швидше".
- Ні. Перебудовування в потоці не дають помітного виграшу в часі.
- У середньому водій економить 4 хвилини за 1,5 години дороги. Воно того варто?
Міф 2
"Якщо добре пошукати, то обов'язково знайдеш на парковці зручніше місце".
- Місце, яке ти займаєш на парковці супермаркету після тривалих пошуків, як свідчить статистика, анітрохи не ближче до входу, ніж перше вільне, яке тобі трапилося.
- Тож спокійно займай саме його і не женися за примарним виграшем.
Розвінчуємо кілька міфів, які шкодять учасникам дорожнього руху / Фото unsplash
Міф 3
"Більше доріг – менше заторів".
- Якби ж. Насправді нові дороги геть не розвантажують трафік.
- Навпаки, чим комфортніше стаїздити у тому чи іншому районі, тим більше його мешканців купують машини.
Міф 4
"Нуль проміле за кермом – гарантія зниження кількості ДТП".
- Тут не беремося стверджувати однозначно – може трохи й так.
- Однак у США якось порахували, що за статистикою люди з невеликою кількістю алкоголю в крові потрапляли в аварії рідше, ніж цілком тверезі.
А це – корисно Як самостійно поміняти колесо в автомобілі: покрокова інструкція
Міф 5
"Чим розумніший автомобіль, тим убезпеченіший водій".
- Можливо, справедливість цієї тези ще доведуть.
- Однак поки що доведено, що в таких випадках можна спостерігати ефект Пельцмана: чим безпечніший автомобіль, тим недбаліше себе поводить водій.