Як самостійно поміняти колесо в автомобілі: покрокова інструкція
Іноді буває так, що твоє авто підводить у найбільш невідповідний момент. І як показує практика більшість водіїв банально не знають, що робити у форс-мажорних ситуаціях. Саме про одну з них ми й поговоримо. Розповідаємо, як самостійно поміняти колесо в автомобілі, якщо воно пробилося.
З нашими дорогами ніхто не застрахований від того, що одного чудового ранку доведеться стикнутися з необхідністю самостійно поміняти колесо в автомобілі. Читай на Men 24 покрокову інструкцію, яка зекономить тобі не лише гроші, а й збереже нервові клітини.
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Почнемо з того, що процес заміни колеса забирає не більше 10 хвилин. Головне – не нервуватися та спокійно дотримуватися рекомендацій, які дають експерти. Звичайно ж, можна зупинити інше авто і попросити про допомогу. Наші люди не відмовлять. Але можна це зробити й самотужки.
Іноді колесо може пробитися у найневідповідніший момент / Фото TopGear
Як поміняти колесо: інструкція
- Зупинися та припаркуй авто на узбіччі. Усе це потрібно зробити, аби не заважати потоку транспорту.
- Витягни аварійний знак та увімкни аварійку. Це дозволить уникнути аварій. Разом зі знаком слід витягнути набір ключів і домкрат.
- Постав машину "на передачу", якщо у тебе механічна коробка передач, або ж у положення "паркінг" для автоматичної.
- Зафіксуй авто. Для цього підійде каміння або ж дошки. Під домкрат також краще покласти дошку, адже під вагою автомобіля пристрій втиснеться у землю, і машина може впасти.
- Почни знімати колесо. Для цього звільни диск від пластикового ковпачка. Після цього візьмися за болти. Може знадобитися неабияке зусилля, аби це зробити. Якщо потрібно – натисни на ключ ногою. Виверни болти на один оборот і зупинись.
- Підведи домкрат під днище. Для підважування є спеціальні балки. Їх ти побачиш або намацаєш. Ні в якому разі не вибирай місце навмання, аби не пошкодити своє авто.
Для підважування авто передбачені спеціальні балки / Фото pixabay
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- Почни крутити руків'я домкрата за годинниковою стрілкою. Слідкуй за тим, аби домкрат підіймався рівно та не перехилявся. Усе це для твоєї ж безпеки.
- Не надто підіймай авто. Для заміни колеса достатньо буде підняти його на 5 сантиметрів від землі. Після цього вже повністю викрути болти та зніми те проклятуще колесо. Його підклади під авто для страховки, а болти поклади на видне місце, щоб ти їх не загубив.
- Встанови запаску на місце пробитого колеса. Насади болти. Рекомендуємо затягувати їх через один, по діагоналі, аби запобігти перекосу колеса.
- Прибери пробите колесо з-під машини. Опусти домкрат і затягни до кінця болти. Це ми теж робимо по діагоналі.
- Збери інструменти. Також не забудь повернути на місце домкрат і поклади у багажник пробите колесо. Після цього перевір тиск в установленому колесі. Якщо необхідно – підкачай його. Не соромся зупинити іншу машину, якщо не виявив насос у багажнику.
- Їдь у шиномонтаж, аби полагодити своє пробите колесо.
Не забудь заїхати на шиномонтаж / Фото 123RF
Ми, звичайно ж, маємо надію, що ця інструкція тобі не знадобиться. Але ніхто не застрахований від таких випадків. Тим паче на наших дорогах.