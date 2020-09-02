Іноді буває так, що твоє авто підводить у найбільш невідповідний момент. І як показує практика більшість водіїв банально не знають, що робити у форс-мажорних ситуаціях. Саме про одну з них ми й поговоримо. Розповідаємо, як самостійно поміняти колесо в автомобілі, якщо воно пробилося.

З нашими дорогами ніхто не застрахований від того, що одного чудового ранку доведеться стикнутися з необхідністю самостійно поміняти колесо в автомобілі. Читай на Men 24 покрокову інструкцію, яка зекономить тобі не лише гроші, а й збереже нервові клітини.

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Почнемо з того, що процес заміни колеса забирає не більше 10 хвилин. Головне – не нервуватися та спокійно дотримуватися рекомендацій, які дають експерти. Звичайно ж, можна зупинити інше авто і попросити про допомогу. Наші люди не відмовлять. Але можна це зробити й самотужки.

Іноді колесо може пробитися у найневідповідніший момент / Фото TopGear

Як поміняти колесо: інструкція

Зупинися та припаркуй авто на узбіччі. Усе це потрібно зробити, аби не заважати потоку транспорту.

Витягни аварійний знак та увімкни аварійку. Це дозволить уникнути аварій. Разом зі знаком слід витягнути набір ключів і домкрат.

Постав машину "на передачу", якщо у тебе механічна коробка передач, або ж у положення "паркінг" для автоматичної.

Зафіксуй авто. Для цього підійде каміння або ж дошки. Під домкрат також краще покласти дошку, адже під вагою автомобіля пристрій втиснеться у землю, і машина може впасти.

Почни знімати колесо. Для цього звільни диск від пластикового ковпачка. Після цього візьмися за болти. Може знадобитися неабияке зусилля, аби це зробити. Якщо потрібно – натисни на ключ ногою. Виверни болти на один оборот і зупинись.

Підведи домкрат під днище. Для підважування є спеціальні балки. Їх ти побачиш або намацаєш. Ні в якому разі не вибирай місце навмання, аби не пошкодити своє авто.

Для підважування авто передбачені спеціальні балки / Фото pixabay

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Почни крутити руків'я домкрата за годинниковою стрілкою. Слідкуй за тим, аби домкрат підіймався рівно та не перехилявся. Усе це для твоєї ж безпеки.

Не надто підіймай авто. Для заміни колеса достатньо буде підняти його на 5 сантиметрів від землі. Після цього вже повністю викрути болти та зніми те проклятуще колесо. Його підклади під авто для страховки, а болти поклади на видне місце, щоб ти їх не загубив.

Встанови запаску на місце пробитого колеса. Насади болти. Рекомендуємо затягувати їх через один, по діагоналі, аби запобігти перекосу колеса.

Прибери пробите колесо з-під машини. Опусти домкрат і затягни до кінця болти. Це ми теж робимо по діагоналі.

Збери інструменти. Також не забудь повернути на місце домкрат і поклади у багажник пробите колесо. Після цього перевір тиск в установленому колесі. Якщо необхідно – підкачай його. Не соромся зупинити іншу машину, якщо не виявив насос у багажнику.

Якщо у тебе докатка – пам'ятай про правила безпеки: на ній можна їхати зі швидкістю до 80 км/год на відстань, яка не перевищує 100 кілометрів.

Їдь у шиномонтаж, аби полагодити своє пробите колесо.

Не забудь заїхати на шиномонтаж / Фото 123RF

Ми, звичайно ж, маємо надію, що ця інструкція тобі не знадобиться. Але ніхто не застрахований від таких випадків. Тим паче на наших дорогах.