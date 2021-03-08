Британці поганого не навчать: 5 правил носіння костюма для кожного чоловіка

Хороший і якісний костюм – необхідний елемент чоловічого гардероба. Він знадобиться тобі не лише для корпоративу або походу на вечірку. З його допомогою можна ще й справити хороше враження на ділових партнерів. Men 24 ділиться з тобою кількома простими порадами, які дозволять носити костюм і бути завжди на висоті!

Якщо ти дивився "Кінґсмана" або "Джентльменів", то знаєш, що хороший і якісний костюм – справжня окраса успішного та стильного чоловіка. Ти, звичайно ж, можеш обрати ідеальну для себе модель, яка підійде тобі по розміру, але цього недостатньо. З нашими порадами ти виглядатимеш у костюмі, наче справжній британець!

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1. Не зловживай костюмом

Стилісти не рекомендують носити один і той же костюм щодня. Найкраще рішення – дати йому постояти не менше двох днів, перш ніж одягнути знову. Це дозволить уникнути одноманітності. Крім того, твій костюм прослужить значно довше. Та й на роботі нікому не здаватиметься, що у тебе один костюм на всі випадки життя.

2. Покажи рукав, але не сильно

Добре, якщо рукав сорочки трохи виступає з-під костюма. Але він ніколи не повинен стирчати на понад один сантиметр. В іншому випадку здаватиметься, що костюм замалий. Рукав самого ж піджака не повинен закривати твої руки. Він має точно доходити до зап'ястя, не більше.



Сорочка не повинна надто сильно виглядати з-під піджака / Фото Unsplash

3. Відповідний стиль для твоєї статури

Це правило стосується для всіх типів одягу, який ти хочеш носити. Але особливо важливо це для костюмів. Тобі необхідно визначити, який тип піджака та який крій брюк личитимуть тобі найкраще. Усе це залежить від твого типу статури. Костюм має гарно сидіти на твоєму тілі. Ґудзики не повинні бути надто туго натягнутими, а штанини – ледь досягати до кісточки.

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4. Знайди хорошого кравця

Навіть найдорожчий костюм не зрівняється з костюмом, зшитим під тебе. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – знайти крутого кравця, який зможе почаклувати з тканиною. Він піджене костюм під твоє тіло, щоб ти був на висоті. Якщо тобі здається, що це надто дорого, то ми змушені тебе засмутити. Іноді покупка брендового костюма може обійтися у рази дорожче. Але це не гарантія, що він ідеально підходитиме під твою статуру.

5. Зверни увагу на деталі

Важливе все: від кольору краватки до малюнка шкарпеток. Тому тобі потрібно переконатися, що кожна деталь – на своєму місці, чиста та в ідеальному стані. Інакше буде дуже дивно, що твій костюм досконало сидить на тобі, але при цьому у тебе брудне взуття або пом'ята сорочка.



Для бездоганного образу важливі також деталі / Фото Unsplash

Прислухайся до наших порад, щоб завжди бути на висоті. Костюм додасть тобі не лише стильності, а й дозволить почуватися значно впевненіше. Головне – правильно підібрати саме той костюм, який довершить твій образ сповна.

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