Якщо ти дивився "Кінгсмана", то знаєш, що найкращий костюм – той, який пошили під тебе. Звичайно ж, не всі мають можливість та необхідність іти до кравця, щоб той допоміг створити ідеальну модель саме для тебе. У більшості випадків достатньо буде звичайного шопінгу. Але як тоді не прогадати, вибравши справді хороший костюм? Men 24 знає, як за лічені секунди перевірити костюм на якість.

Сучасному чоловікові надзвичайно легко потрапити у пастку брендів і трендів. Побачив у крамниці знайому бірку і відразу ж зробив висновок, що перед тобою якісна та хороша річ. Але так буває далеко не завжди. Адже, наприклад, співвідношення ціни та якості не завжди може тобі допомогти визначитися, яка річ якісна, а яка – ні. Тому тут тобі на допомогу прийде Men 24. Ми знаємо, як за лічені секунди визначити, чи якісний перед тобою костюм.

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Як визначити, що костюм якісний?

Перша та найпоширеніша помилка – дивитися на цінник. У хорошого костюма є щонайменше 7 ознак, на які варто звернути увагу перед тим як нести його на касу. На них ми й спробуємо сконцентрувати нашу увагу.

1. Шви. Вони мають бути міцними та рівними. Найкраще шви можна розглянути, коли ти одягнеш костюм на себе. Ти зможеш зауважити, чи рівні вони, чи рівномірно прошиті частини костюма. А ще ми рекомендуємо підняти руки вгору, а також присісти. Якщо костюм починає тріщати по швах – зніми його та чемно повісь назад на стелаж.



Шви на костюмі мають бути міцними та рівними / Фото unsplash

2. Лацкан. Він не повинен бути зморшкуватим і не втрачати форму. Сам по собі хороший лацкан трохи цупкіший, ніж весь піджак. І в цьому є певна логіка: він повинен залишати свою форму протягом цілого робочого дня або вечірки. Натомість м'який лацкан має усі шанси на вечір перетворитися на неакуратно накинуту на плечі хустинку.

3. Ґудзики. Хороші та якісні ґудзики, звичайно ж, мають бути з преміальних матеріалів. У костюмах з масмаркету такого ти не побачиш. Але це не означає, що костюм відразу ж стає неякісним. Твоя задача – глянути, чи всі ґудзики однаково пришиті, чи не браковані, чи не відвалюються під час застібання.



Ґудзики мають бути міцно пришитими та виглядати однаково / Фото unsplash

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4. Кишені. Накладки на кишені повинні лежати акуратно та плоско. В іншому ж випадку у тебе є всі шанси виглядати неохайним і недостатньо доглянутим. Тут теж варто звернути увагу на шви та підкладку. Часто всередині кишень на тебе можуть очікувати сюрпризи. І тут мовиться не про 100 євро, які випадково забула швачка.

5. Тканина. Не варто забувати також і про хорошу тканину. Спочатку потрібно вивчити склад. Хороший і якісний костюм – не синтетичний. Також варто звернути на саме фактуру тканини. Вона має бути з тонкої пряжі. Кольори рівномірні. Нічого не кошлатиться ще з магазину.



Вивчи склад тканини, з якої пошитий костюм / Фото unsplash

6. Підкладка. Вона має бути з тонкого натурального або штучного шовку. Підкладка на якісному костюмі добре скроєна, особливо на подолі. Також варто звернути увагу на рівномірне прошивання підкладки до тканини.

7. Комфорт. Наостанок варто звернути увага на те, чи комфортно тобі в костюмі. Чи електризується він після того, як ти його скинеш. Чи починаєш ти швидко пітніти в ньому. Останній тест надзвичайно легко влаштовувати, адже у крамницях зазвичай тепло, якщо не спекотно.

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Наші поради допоможуть тобі вибрати ідеальний костюм для себе. Так ти вийдеш з магазину з хорошою та якісною річчю, яка тішитиме тебе не один раз.