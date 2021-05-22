Звичайно ж, ми не рекомендуємо викладатися на повну у прагненні познайомитися з дівчиною у спортзалі. Але це не означає, що варто стояти десь збоку, якщо разом з тобою ходить панянка, яка подобається тобі. Візьми на озброєння ці поради, які допоможуть тобі.

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1. Не пропускай тренування

Тобі однозначно потрібно скласти регулярний графік тренувань. Це потрібно, щоб ти мав більше шансів побачити панянку, яка тобі подобається. Одного дня ти можеш запропонувати їй свою допомогу або просто поговорити на якусь максимально нейтральну тему, пов'язану з тренуваннями. А далі все може зав'язатися…



Навідуйся регулярно до спортзалу, щоб частіше бачити її / Фото Unsplash

2. Стань гнучким

Якщо ти виявив, що твій об'єкт обожнювання ходить з тобою у різні дні, то потрібно це негайно виправити. Те ж стосується часу. Якщо ж ти ходиш в одну секцію, а вона – в іншу, то це теж можна якось скорегувати. Але будь максимально обережним, щоб у неї не виникало думок, що ти її нахабно переслідуєш.

3. Будь природним

Не варто намагатися брати максимальну вагу, щоб вона звернула на тебе увагу. Хіба ти дуже хочеш, щоб панянці довелося викликати лікаря та робити тобі масаж серця, поки медики їхатимуть тебе рятувати. Пам'ятай про те, що дівчата запросто розкушують чоловіків, які буквально зі штанів вистрибують, щоб їх вразити.



Не вимагай від себе більшого, ніж ти можеш / Фото Unsplash

4. Давай поради, але не повчай

Не потрібно підходити до дівчини та починати розповідати їй, що вона все робить неправильно. Тобі слід бути максимально обережним, щоб твої поради не сприймалися як критика. Стань для неї порадником, але не нав'язуйся. Це дозволить їй почуватися комфортно. А ще ти знатимеш, що вона може у будь-який момент звернутися по допомогу до тебе, а не до когось іншого в залі.

5. Випромінюй доброзичливість

Пам'ятай, що твоє усміхнене обличчя привертає до себе значно більше уваги, ніж сумна гримаса. Тож можеш сміливо кидати на неї випадкові погляди, усміхатися. Але не перестарайся, щоб не нагадувати маніяка з сусіднього парку. До слова, твоя усміхненість може стати причиною того, що панянка сама захоче з тобою заговорити. Адже добре мати поруч людину, яка даруватиме затишок у місці, де не всі почуваються комфортно. Втім, варто бути обережним, адже є всі шанси потрапити до френдзони.



Будь впевненим, але не самовпевненим / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради, щоб знайомство у спортзалі не завершилося фіаско. А також пам'ятай про те, що не варто бути надто нав'язливим. Якщо вона не надто охоче іде на контакт – не наполягай на цьому.